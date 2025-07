Abanca reúne a casi 400 personas en su IX Romería Internacional y llama a "superar los retos" de la economía global

NOGUEIRA DE RAMUÍN (OURENSE), 26 Jul. 2025 (Europa Press) - Casi 400 personas han respondido este sábado a la invitación de Abanca a participar en su IX Romería Internacional, este año en el Parador de Santo Estevo, en Nogueira de Ramuín (Ourense). Desde allí, el presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, ha alertado del contexto geopolítico y económico global para apelar a "superar los retos" todos juntos. Así lo ha manifestado en este evento que cada año reúne a cientos de clientes residentes del banco en el exterior, principalmente en América y Europa. En la comida también han estado acompañados del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y del alcalde de Nogueira de Ramuín, Julio Temes. Escotet ha centrado la mayor parte de su mensaje en ensalzar la "visión", la "capacidad de trabajo" y la "innovación" del empresariado que otrora tuvo que salir de Galicia para buscar oportunidades en "tierras nuevas". Esto, precisamente, demuestra las "nuevas capacidades de adaptación y resiliencia" ante la situación geopolítica actual, igual que la historia del Monasterio de Santo Estevo. El presidente de Abanca ha señalado que, desde la última Romería Internacional, con la que la entidad celebró el año pasado su décimo aniversario en Baiona (Pontevedra), "el mundo ha cambiado drásticamente", porque la realidad global actual se mueve "a un ritmo vertiginoso". No obstante, volviendo a las capacidades demostradas por el empresariado y los emprendedores, Escotet ha expresado la "firme convicción" en su "valentía" para superar estas dificultades. "Esa resiliencia es la mejor aliada en momentos como este. Lo crucial es mirar hacia adelante, conscientes de los desafíos y oportunidades que existen y seguirán existiendo", ha continuado. En este contexto, ha prometido que Abanca será "el mejor socio" en este camino y, a tal efecto, ha reivindicado el plan estratégico de la entidad para el período 2025-2027, con tres ejes principales: "El crecimiento diversificado, la transformación y la cercanía al cliente, profundizando en nuestros valores de cuidar a las personas y el entorno". Esta cita en Nogueira de Ramuín ha congregado a cerca de 400 invitados procedentes de Brasil, Venezuela, Argentina, Panamá, México, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania. ABANCA, "UN SOCIO ESTRATÉGICO" PARA LA XUNTA Por su parte, el presidente de la Xunta ha destacado la importancia de esta Romería Internacional que promueve Abanca, "un socio estratégico" en "muchos proyectos" que promueve la Administración gallega y que precisan aliados "potentes" y "con músculo financiero". En su intervención ante los casi 400 asistentes al evento, Alfonso Rueda ha concordado en el escenario global "muy incierto" y "dificultoso", porque "el mundo se ha vuelto un poco loco, por desgracia". También ha achacado este panorama de "líos" y "crispaciones" a la política estatal. En contraposición, el mandatario gallego ha presumido de la "isla de estabilidad" que es Galicia: "Todo eso nos es un poco ajeno. No nos gusta la gente extrema, la gente radical que busca los enfrentamientos y la crispación como forma de vida". Por ello, Rueda ha reivindicado que la Xunta busca ofrecer "estabilidad" y resolver problemas de la gente, "no crear nuevos". GALICIA "DE BRAZOS ABIERTOS" PERO CON "ORDEN" También ha aprovechado la presencia mayoritariamente migrante para incidir en la idea de Galicia como "tierra de acogida", igual que los gallegos se tuvieron que marchar en momentos históricos en los que "las cosas estaban mucho peor". Así, en alusión velada a los desacuerdos mantenidos con el Gobierno central por el reparto de menores migrantes, el presidente de la Xunta ha censurado los "peligros de la xenofobia" y el "miedo a lo diferente" para recalcar que Galicia siempre tendrá "brazos abiertos". Eso sí, ha puntualizado que debe ser con "orden", con "respeto a la ley" y con "gente que viene a contribuir". De esto se ha servido Rueda para destacar que los empresarios migrantes gallegos se marcharon porque eran "gente trabajadora" que iban a sus nuevas tierras "a sumar, sin generar ningún tipo de lío". Asimismo, el presidente de la Xunta ha ensalzado la localización privilegiada del Parador de Santo Estevo, enclavado en la Ribeira Sacra, de la que espera que próximamente sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esto sería, ha añadido, "un reflejo" de lo que Galicia puede proyectar al mundo "y un buen augurio de todo lo que está por venir".

