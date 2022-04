Abandonada por la Met, Netrebko cantará en Monte Carlo

FILE - Russian soprano Anna Netrebko appears at a news conference to present Giuseppe Verdi's "Macbeth" in Milan, Italy, on Nov. 29, 2021. La soprano rusa ha sido contratada por la Ópera de Monte Carlo después de que la Ópera Metropolitana de Nueva York tomara la decisión de despedirla por no repudiar al presidente ruso Vladimir Putin. (Foto AP/Luca Bruno, archivo)