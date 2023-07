Abandonan causa judicial por violencia conyugal contra ex estrella de Manchester United Ryan Giggs (fiscalía)

La justicia británica abandonó la causa judicial contra el ex futbolista del Manchester United Ryan Giggs, que estaba acusado de violencia sobre su antigua pareja y la hermana de esta última, anunció este martes la fiscalía.

Un primer proceso el año pasado no permitió llegar a un veredicto, ya que el jurado no alcanzó un acuerdo sobre la culpabilidad del ex jugador y seleccionador de Gales, de 49 años. Un segundo proceso estaba previsto a finales de julio, pero la fiscalía anunció este martes durante una audiencia preliminar su renuncia a proseguir las actuaciones judiciales.

AFP