Abandonan causa por violencia conyugal contra ex estrella de Manchester United Ryan Giggs

La justicia británica abandonó la causa judicial contra el ex futbolista del Manchester United Ryan Giggs, que estaba acusado de violencia sobre su antigua pareja, Kate Greville, y la hermana de esta última, anunció este martes la fiscalía.

Un primer proceso el año pasado no permitió llegar a un veredicto, ya que el jurado no alcanzó un acuerdo sobre la culpabilidad del ex jugador y seleccionador de Gales, de 49 años.

Un segundo proceso estaba previsto a finales de julio, pero la fiscalía anunció este martes durante una audiencia preliminar en la Manchester Crown Court su renuncia a proseguir las actuaciones judiciales.

"No es una decisión tomada a la ligera", aseguró el representante de la fiscalía Peter Wright, explicando que Kate Greville, afectada por las audiencias del año pasada, no deseaba testificar de nuevo.

"El señor Giggs está profundamente aliviado por el hecho de que las actuaciones judiciales hayan al fin concluido después de casi tres años de lucha por lavar su nombre", reaccionó el abogado del futbolista, Chris Daw.

"Siempre fue inocente de esas acusaciones y de las muy numerosas mentiras que fueron proferidas", prosiguió. "Fue declarado no culpable de todos los cargos de acusación y desea a partir de ahora reconstruir su vida y su carrera como hombre inocente".

Giggs se había declarado no culpable de los hechos que se le reprochaban, que se remontan a una violenta disputa el 1 de noviembre de 2020, cuando la policía fue llamada a su domicilio. El jugador que conquistó dos Ligas de Campeones con el Manchester United fue entonces detenido, y posteriormente puesto en libertad.

Según la acusación, Ryan Giggs arremetió violentamente contra su pareja de entonces Kate Greville y contra su hermana Emma, hiriendo a la primera en el codo y en los labios.

El acusado aseguró no haber cometido nunca actos violentos contra mujeres, evocando un choque involuntario contra su expareja cuando pugnaban por el control de un teléfono celular.

