Abandonan el hospital de Sri Lanka 22 marineros iraníes de la fragata hundida por US$

Veintidós marineros iraníes rescatados por Sri Lanka después de que un submarino estadounidense torpedeara su fragata fueron dados de alta en el hospital, informó una fuente médica este domingo.

"Otros diez siguen en tratamiento", precisó a la AFP, pidiendo el anonimato, un responsable médico del hospital de Karapitiya, en Galle, en el sur de Sri Lanka.

La fragata iraní Dena había participado en unos ejercicios militares en la vecina India cuando fue atacada con torpedos el miércoles en aguas internacionales, en plena guerra en Oriente Medio.

Los rescatistas esrilanqueses recuperaron en el océano Índico 84 cadáveres.

Las labores de búsqueda se prolongaron hasta este domingo, cuando la Marina de Sri Lanka decidió ponerles fin, dijo a la AFP una fuente oficial, que estimó que unos 60 tripulantes seguían desaparecidos.

Según Sri Lanka, la fragata tenía 180 personas a bordo cuando se produjo el ataque, pero la diplomacia iraní indicó que el buque llevaba 130 marineros a bordo.

Por otro lado, en la zona del naufragio se produjo una mancha de hidrocarburos que unas 50 personas trataron de limpiar este domingo.

Las autoridades tomaron muestras para averiguar si proviene de la fragata Dena, dijo el director de la autoridad esrilanquesa encargada de la protección del medio ambiente (MEPA, por sus siglas en inglés), Samantha Gunasekara.