Abanicos, bañadores y sudor: españoles desafían el calor del verano para votar en las elecciones

MADRID, 23 jul (Reuters) - Los españoles madrugaron, votaron en bañador y convirtieron las papeletas en abanicos para combatir el sofocante calor del domingo, en unas elecciones que muchos consideraron inoportunas en pleno verano.

A mediodía se registraban largas colas ante los colegios electorales, donde el personal instaló ventiladores, colocó máquinas portátiles de aire acondicionado y repartió botellas de agua para mantener frescos a los votantes y al personal electoral.

Un colegio electoral de Mallorca trasladó ocho de sus nueve mesas de votación al exterior después de que la sala se volviera "insoportablemente calurosa", informó la televisión estatal TVE. Medios locales informaron esporádicamente de desmayos de personas mayores que acudían a votar.

Alrededor del 53% de los votos se habían emitido a las 18:00 horas (1600 GMT), por debajo del 56,85% registrado a la misma hora en los anteriores comicios de noviembre de 2019, según datos del Ministerio del Interior. Otros 2,47 millones de personas —cerca del 7% de las personas con derecho a voto— votaron antes del domingo por correo.

Comentaristas de medios locales señalaron que se formaron largas colas antes de lo habitual. La mayoría de los votantes dijeron que su motivo era combatir el calor.

"Siempre he votado temprano", dijo un anciano a TVE. "¡Menos calor y más café!".

En un video colgado en Twitter, un hombre se presentó a votar en el sur de Málaga con un tubo de buceo, aletas y una camisa hawaiana en protesta porque se le pidiera votar en un momento en el que alrededor de una cuarta parte de los españoles están habitualmente de vacaciones.

En Barcelona, algunos llegaron en bañador y chanclas.

"La playa puede esperar", dijo a Reuters José, un administrativo que no quiso dar su apellido. "Me voy ahora, ya voté y me he quedado tranquilo", agregó, tras sufragar.

"Deseo que los españoles decidan en libertad, como lo estamos decidiendo hoy, a pesar de las condiciones climatológicas y de todas adversidades. (...) España es capaz de votar un 23 de julio y de vencer a las temperaturas, vencer a los desplazamientos y vencer a las vacaciones", dijo un sonrojado Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, mientras votaba en Madrid.

El líder del partido opositor se ha comprometido a declarar ilegal la celebración de elecciones en pleno verano.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, convocó las elecciones anticipadas, previstas para diciembre, después de que la izquierda sufriera un duro revés en las elecciones regionales de mayo.

La agencia meteorológica AEMET emitió alertas por altas temperaturas para el domingo, con las zonas más calurosas en Andalucía, Navarra y Aragón, donde las temperaturas podrían rozar los 40ºC, y hasta 39ºC en otras regiones incluida la capital, Madrid.

España vivió la primavera más calurosa y la segunda más lluviosa desde que se tiene constancia en 1961 y es probable que las temperaturas superiores a la media continúen este verano, con dos olas de calor que ya han asolado el país en junio y julio.

(Reporte de Aislinn Laing y Horaci Garcia; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

