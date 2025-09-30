LA NACION

Abascal acusa a Feijóo de "promover la invasión migratoria" con Sánchez y ve que ahora busca "diluir su responsabilidad"

Abascal acusa a Feijóo de "promover la invasión migratoria" con Sánchez y ve que ahora busca "diluir

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "promover la invasión" migratoria junto al Gobierno, y cree que con sus medidas para frenar este fenómeno presentadas ahora busca "diluir su responsabilidad".

Así se ha expresado el líder de Vox en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en el marco del recrudecimiento de las tensiones entre ambos partidos ahora a cuenta de la inmigración ilegal. Feijóo ha presentado unas medidas para paliar la inmigración, que considera un "problema", pero los de Abascal le acusan de copiarles y de variar su discurso según las encuestas.

Abascal ha recalcado que la "responsabilidad de la invasión migratoria no ha sido solo de Sánchez", sino que Feijóo también "la ha promovido". "Son el PP y el PSOE, de la mano, los que mantienen la política de fronteras abiertas", ha continuado. Considera que los 'populares' "quieren seguir con su estafa" a los votantes y los socialistas "proteger a su mafia".

