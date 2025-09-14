Abascal anticipa un pacto PP-PSOE para "silenciarles": "Están dispuestos a pactar con Satanás"

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vaticinado este domingo un pacto de gobierno entre PP y PSOE para "silenciarles" y evitar que su formación entre en un hipotético Ejecutivo si los 'populares' ganan las próximas elecciones, que no tienen fecha. "Están dispuestos a pactar con Satanás", ha lamentado el dirigente, en alusión a los de Alberto Núñez Feijóo.

"En Europa vemos aliados contra los ganadores de las elecciones, también aquí en España vemos que están dispuestos a pactar con Satanás con tal de que no se escuchen las fuerzas patrióticas", ha señalado Abascal, en alusión a acuerdos entre conservadores y socialistas para evitar que sus socios se integren en gobiernos, como ha ocurrido en Alemania o Austria.

Además, ha arremetido contra el presidente, Pedro Sánchez, al que ha llamado "psicópata" que "odia a España". Sus palabras han estimulado cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" por parte del auditorio.

"No puede escuchar la canción del verano", ha dicho el líder de Vox, que sin embargo considera que el sintagma debería ser "Pedro Sánchez, chulo de putas".

Durante su intervención en el acto político 'Europa Viva 25', celebrado en el Palacio de Vistalegre, Abascal ha puesto el foco en el fenómeno de la inmigración ilegal, y ha vuelto a pedir deportar a los inmigrantes que hayan ingresado en España de forma ilegal, los que delincan y los que no se integren. Además, se ha ratificado en sus palabras sobre hundir el barco humanitario 'Open Arms'. "Hay que hundirlo, no se nos ha calentado la boca", ha dicho.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))