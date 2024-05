Abascal apoya a Milei en una radio argentina porque "Sánchez no es el rey" y su esposa "no es figura institucional"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido al presidente de Argentina, Javier Milei, en una radio de ese país y ve bien que no se disculpe por llamar "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, porque el jefe del Gobierno "no es el rey, aunque se lo crea" y ella "no es figura institucional".

El conflicto diplomático entre España y Argentina se inició el domingo, después de que Milei llamara "corrupta" a Gómez en el marco de la convención de Vox Europa Viva 24, a donde acudió como invitado estrella. Sin embargo, las relaciones entre Madrid y Buenos Aires ya se habían enrarecido semanas antes por unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que acusó al argentino de "ingerir sustancias".

"Sánchez no es el rey, aunque se lo crea y gobierne como un autócrata, y la señora del presidente del Gobierno no es una figura institucional, como sí lo son el rey y la reina", ha indicado Abascal en una entrevista concedida a la argentina Radio Mitre, recogida por Europa Press, donde ha defendido al presidente argentino.

Abascal, que suscribe las palabras de Milei y está "convencido de que no hubo falta de respeto", ha criticado la apertura de un conflicto diplomático con Buenos Aires y ha hecho hincapié en que le parece "bien" que el argentino "no pida disculpas por haber dicho una cosa que está en el debate público español".

A juicio del líder de Vox, Milei "tiene derecho a hablar" de esta cuestión. Así las cosas, cree que el Gobierno se ha "victimizado" ante el presidente argentino, que simplemente se defendió de "unos ataques de naturaleza personal" porque le han llamado "drogadicto y fascista".

Europa Press