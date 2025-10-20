Abascal carga contra Sánchez por la hora: "La única hora que interesa es la de tu puesta a disposición judicial"
LA NACION
MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este lunes contra Pedro Sánchez por su propuesta de eliminar el cambio de hora estacional. "La única hora que interesa es la de tu puesta a disposición judicial", le ha dicho al presidente. Sánchez ha anunciado que propondrá al Consejo de Energía de la Unión Europea erradicar el cambio de hora estacional desde 2026, esgrimiendo que apenas ayuda a ahorrar energía y que tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de los españoles. Abascal ha utilizado la red social 'X' (antes Twitter) para responder al jefe del Ejecutivo. "La única hora que interesa a los españoles es la de tu puesta a disposición judicial", ha señalado.
