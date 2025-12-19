Abascal cierra la campaña de Extremadura con ataques contra el bipartidismo: PP y PSOE "son corruptos" y "lo mismo"

BADAJOZ, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cerrado este viernes la campaña para las elecciones de Extremadura arremetiendo contra "el bipartidismo", equiparando al PP y al PSOE por los casos de presunta corrupción que les afectan y culpándoles de los problemas que aquejan a la región.

"Tenemos enfrente la corrupción de unos y de otros", ha avisado Abascal en el Palacio de Congresos de Badajoz. El líder de Vox ha comenzado por el PSOE y ha puesto el foco en el presidente, Pedro Sánchez, del que ha dicho que "pronto estará en la cárcel" porque su formación "lo va a sentar en el banquillo".

"Está atornillado en La Moncloa para protegerse y no asumir sus responsabilidades criminales", ha continuado Abascal, que ha recordado que los tres que le acompañaban en la campaña para las primarias socialistas que ganó en 2017, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, ya están en la cárcel por presuntos casos de corrupción.

Abascal se ha mofado de que Sánchez haya asegurado que no les conocía en el plano personal. "Kilómetros y kilómetros poniendo gasolina con el dinero de los prostíbulos (en alusión a los negocios del suegro de Sánchez) y dice que no les conocía. Venga ya, ¿de qué iban hablando, de teoría política?", se ha preguntado.

A renglón seguido ha pasado al PP. Ha mencionado los casos 'Gürtel' y 'Púnica', y ha reconocido que los 'populares' fueron "más refinados" frente a la "corrupción chusca" de los socialistas. En cualquier caso, ha incidido en que la sede nacional del PP, ubicada en la madrileña calle de Génova, "se pagó con dinero negro". "Que la vendan", ha sugerido.

Abascal también ha responsabilizado a los de Alberto Núñez Feijóo de las informaciones sobre la organización juvenil Revuelta, afín a Vox, por unas supuestas "irregularidades" en la gestión de donaciones recaudadas para las víctimas de la DANA. El dirigente de Vox ha vuelto a defender que el partido ha sido "un ejemplo de honradez, vigilancia, exigencia y transparencia" respecto al caso, pese a los intentos de "intentar involucrarles en asuntos sucios, turbios y de presunta corrupción".

El líder de Vox también ha ubicado al "bipartidismo" como el culpable de los problemas que aquejan a Extremadura. "Han condenado a esta tierra al exilio, al abandono", ha denunciado, y ha enumerado las listas de espera, el "colapso" de una sanidad universal "incluso para el que no ha trabajado, ni cotiza y está ilegal", que las ayudas sociales "no llegan" a los españoles, las dificultades para acceder a una vivienda y el "desalentador futuro" para los jóvenes, entre otros.

Y ha llamado al PP y al PSOE "estafadores" por "hacer como que discuten en España pero pactar lo mismo en Bruselas", y ha puesto el foco en el Pacto Verde europeo, que "condena" a agricultores y ganaderos; en la "inseguridad" que sufren las mujeres españolas por la inmigración "masiva", la "destrucción" de la educación por el "adoctrinamiento" a los menores y la "condena" a la libertad de los empresarios, de expresión y de conciencia".

CONTRA GUARDIOLA

En el mitin de cierre de campaña, al que han asistido el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga; el eurodiputado Hermann Tertsch; y el diputado nacional por Badajoz Ignacio Hoces; Abascal se ha centrado en cargar contra la presidenta de Extremadura y candidata 'popular', María Guardiola, después de una campaña plagada de ataques por parte de ambos.

El líder de Vox ha censurado que Guardiola "se ha dedicado a caricaturizarles encerrada en su despacho" y se ha mofado de que la presidenta haya dicho que va a "salir corriendo" de la comunidad autónoma en cuanto pasen las elecciones.

"Igual el día 22 descuelga el teléfono y me tiene que llamar para volver corriendo", ha dicho, en alusión a que el PP podría necesitar a Vox para gobernar tras las elecciones, como ya ocurrió en mayo de 2023. Si bien no ha profundizado en esta opción, Abascal ha dejado claro que Guardiola conoce las "propuestas y convicciones" de Vox.

Asimismo, la ha responsabilizado de los resultados de las elecciones generales de 2023, en las que PP y Vox no pudieron sumar. "Si Sánchez está en La Moncloa es por lo que Guardiola hizo en 2023", ha lamentado Abascal.

El líder de Vox, que ha alabado al candidato de Vox para la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha pedido el voto para su formación para poder llevar a cabo "un gran cambio". "La suerte no está echada", ha dicho, asegurando que la formación espera lograr "un gran resultado" el domingo.