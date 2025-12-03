Abascal cree una "farsa" la ruptura de Junts porque le interesa tener un Gobierno débil al que seguir "extorsionando"

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 3 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que Junts está fingiendo una ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez y únicamente están "elevando el precio" porque están "absolutamente encantados" de tener en Moncloa a un "personaje débil" al que seguir "extorsionando".

En este sentido, no da crédito a la ruptura de relaciones entre Junts y el Gobierno que este mismo miércoles ha subrayado la portavoz de la formación independentista en el Congreso, Miriam Nogueras. "No han roto con Pedro Sánchez, es una farsa, y lo único que están haciendo últimamente es elevar la apuesta", ha dicho Abascal.

El líder de Vox ha señalado que Junts es un partido "golpista, separatista y enemigo de la unidad nacional", además de unos "chantajistas, unos extorsionadores que sólo quieren obtener algo para ellos a costa del resto de los españoles".

En declaraciones a los medios en Jerez de los Caballeros (Badajoz), Abascal ha remarcado que ahora "hacen como que han roto" con Pedro Sánchez pero "únicamente están elevando el precio" porque están "absolutamente encantados de tener un personaje débil, siniestro y sin escrúpulos en el Palacio de la Moncloa".

Por todo ello, ha manifestado "todo" su "desprecio" y "rechazo" al partido de Carles Puigdemont porque "siguen teniendo a los españoles permanentemente pendientes de sus chantajes". Ha dicho que en cuanto Vox "tenga algo que decir en el futuro de España, se les va a acabar la fiesta, se les va a acabar lo que se daba, y ya no van a poder estar extorsionando a los españoles nunca más".

FEIJÓO ES UNA "ABSOLUTA CONTRADICCIÓN"

Por otro lado, preguntado por un encuentro entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a decir que le parece "sorprendente" ver al líder de los 'populares' manifestarse "contra la mafia" el domingo y reunirse ahora con miembros "del partido de la mafia esta misma semana".

"Feijóo es una absoluta contradicción, como lo es el Partido Popular, que dice una cosa distinta en función de la región en la que se encuentre", ha espetado Abascal, quien no obstante considera que esta reunión es "una buena oportunidad para demostrar que están estafando a los españoles".

En este sentido, ha añadido que ambos dirigentes tienen en su mano "cambiar las cosas", en tanto que Feijóo puede presentar una moción de censura y García-Page cuenta con los diputados en el Congreso que tiene el Partido Socialista de Castilla-La Mancha apoyarla y que los españoles puedan ir a unas elecciones.

"Está en su mano", ha remarcado, para añadir que si esta reunión no sirve para que se pongan de acuerdo para una moción de censura contra Pedro Sánchez, tanto Feijóo como García-Page están "estafando a los españoles de una forma absolutamente indeseable".