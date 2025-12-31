Abascal despide 2025 culpando a PP y PSOE de la "invasión" por la inmigración ilegal: "Afecta a nuestra supervivencia"

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha publicado un mensaje para despedir 2025 y desear un feliz año 2026 en el que ha culpado al bipartidismo de alentar la "llegada de millones de personas" a España. "La inmigración ilegal se ha convertido en una auténtica invasión. España, como todo occidente, enfrenta amenazas gravísimas, que afectan a nuestra propia supervivencia como pueblo y como nación", ha advertido. Abascal ha avisado también de que "la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, se ha convertido en una auténtica invasión, cuyas consecuencias ya se sufren en demasiados pueblos y ciudades". En este punto, ha asegurado que la llegada de millones de personas ha "comprometido" la seguridad del país, "especialmente la de las mujeres", además de "poner al borde del colapso" los servicios públicos, "en especial la sanidad y los servicios sociales". El líder de Vox considera que la inmigración ilegal "ha provocado salarios de miseria y ha hecho inaccesible la vivienda para jóvenes y no tan jóvenes". "Esta invasión no solo amenaza la seguridad, la sanidad o la vivienda, amenaza nuestra identidad, menospreciada, mientras se expande una ideología totalitaria disfrazada de religión, el islamismo", ha aseverado. Al mismo tiempo, ha lamentado que la industria y las pequeñas y medianas empresas españolas "son asfixiadas por burocracias totalitarias que nacen en Bruselas y colonizan hasta el último ayuntamiento en nombre del fanatismo verde, del fanatismo de género, del fanatismo fiscal". "En definitiva del fanatismo de quienes pretenden imponernos una forma de vida que consiste en destruir nuestra forma de ser", ha agregado. Para el presidente de Vox, el control de fronteras y "plantar cara a quienes juegan con los pueblos como si fueran fichas de un tablero exige valentía". "Es difícil porque hemos permitido que unos pocos acumulen demasiado poder y no rindan cuentas jamás", ha criticado. Por ello, ha apostado por recuperar "la esperanza, el control, la soberanía, la voz y una España donde los jóvenes no tengan que emigrar para buscar su futuro, donde los pueblos no sean abandonados ni invadidos, donde la ley proteja a los españoles y garantice su libertad y permita y facilite su prosperidad". "Estoy seguro de que millones de compatriotas se levantarán también para decir a los poderosos que España pertenece a los españoles, para decirles a quienes quieren imponer cárceles de tela a las mujeres que son las españolas quienes eligen cómo vestir, para decirles a quienes se enriquecen con la inmigración que van a empezar a reivindicarse, para mostrarles a quienes pretenden vivir del esfuerzo de los demás el billete de vuelta a su lugar de origen", ha manifestado. De este modo, ha instado a recuperar "el sentido común y el debate político serio y profundo". "Si lo hacemos con honradez y con decencia llegaremos a conclusiones y acuerdos beneficiosos para todos", ha dicho. En su discurso por el fin del año, Abascal también ha cargado contra el Gobierno por todas las "fechorías, abusos y miserias" que los españoles han padecido y por sus "acciones mafiosas contra el pueblo y la contaminación de sus instituciones". También ha recordado que hay seis gobiernos autonómicos que son del Partido Popular "gracias al apoyo inicial de Vox". "Sin embargo, no puedo estar satisfecho. No se han producido los cambios que esas regiones necesitan, sus responsables no se han dado cuenta de que el momento histórico exige soluciones históricas y por eso tuvimos que abandonar los gobiernos regionales", ha dicho.