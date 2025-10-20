Abascal felicita a Paz por su victoria en Bolivia y asegura que es un paso hacia la "recuperación de la libertad"

Madrid, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, al mismo tiempo que ha asegurado que su victoria es un "paso esperanzador" hacia la "recuperación de la libertad, los derechos fundamentales y la dignidad" en el país andino.

Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó en la segunda vuelta de las elecciones bolivianas de este domingo con el 54,6% de los votos frente al expresidente del país Jorge Tuto Quiroga, quien aglutinó el 45,4% de los mismos.

En un mensaje en la red social X, Abascal ha mostrado su satisfacción con el resultado electoral y ha dado su "enhorabuena" a Paz y al pueblo boliviano por liberarse "del yugo del masismo (en alusión al Movimiento al Socialismo, MAS, de Evo Morales y Luis Arce) y del nefasto socialismo del siglo XXI", que según el líder de Vox ha traído "solo pobreza, corrupción, miseria y muerte".

"Es un paso esperanzador hacia la recuperación de la libertad, los derechos fundamentales y la dignidad", ha señalado Abascal después de que Paz lograra el voto de más de 3,3 millones de bolivianos, superando a los casi 2,8 que depositaron el suyo en Tuto Quiroga.