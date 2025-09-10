Abascal llama a Sánchez "corrupto" y "traidor" y el presidente le afea su "discurso interesado" con los migrantes

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles en el Congreso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un corrupto, un traidor y un indecente", mientras que el jefe del Ejecutivo ha afeado al dirigente conservador su "discurso interesado" contra los extranjeros. En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Santiago Abascal ha preguntado a Pedro Sánchez "¿cuánto dinero de los españoles se funde" en promover y mantener la inmigración ilegal, en subvenciones a las ONG que trabajan con los migrantes o en su manutención y asistencia sanitaria "cuando muchos españoles no han tenido ni vacaciones".

"Es tanto dinero que ya sabemos que nos cuesta más a los españoles mantener a un inmigrante ilegal o a un mena (menor migrante no acompañado) que pagar a un anciano español en una residencia. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de negocio han montado ustedes con sus amigos de los barcos esclavistas para que cueste tan cara esta invasión? No lo sabemos, pero lo sabremos y pagarán por ello", ha declarado Abascal.

Según el presidente de Vox, "lo peor no es el coste material, lo peor sin ninguna duda es la inseguridad y el miedo al que han condenado a las mujeres". "Solo hay que leer las noticias de los últimos días que no les importan nada", ha apostillado Santiago Abascal, para después relatar una serie de casos de violencia sexual y física contra mujeres y menores presuntamente cometidos por personas extranjeras.

"Niñas violadas, hombres acuchillados, ancianos apaleados y familias destrozadas por su culpa, por sus políticas. Por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, le recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente", ha concluido.

Tras estas palabras, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, le ha llamado la atención por su "mala educación". "Le retiraré del diario de sesiones sus insultos, pero le ruego que no vuelva a insultar en esta Cámara parlamentaria porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado", le ha afeado.

CONDENA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En la réplica, el presidente del Ejecutivo ha contestado que la violencia machista que Vox niega, "con independencia de que sea un extranjero o un nacional, cuenta con la absoluta condena del Gobierno y de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas".

Asimismo, Sánchez ha afirmado que Abascal "no odia a los extranjeros", sino que su discurso es "interesado" porque en el mes de julio "recibió una subvención, una financiación por parte de un banco húngaro de 7 millones de euros", al cual "no ha hecho ningún tipo de asco". "¿Qué tipo de relación tiene usted de financiación internacional con el gobierno de su amigo el señor Orbán? ¿Podría usted explicarlo?", le ha cuestionado.

Respecto a la política migratoria, el jefe del Gobierno ha argumentado que durante los últimos 10 años, el 94% de los migrantes que viven en España han llegado por vías regulares y legales, y "solamente el 6% de ellos ha llegado por vías irregulares".

"Durante este año, señoría, nosotros hemos reducido la llegada de número de irregulares a nuestro país en un 30% en términos globales y en un 50% cuando estamos hablando de las Islas Canarias. Con lo cual, lo que está haciendo este Gobierno, señoría, es aplicar una política pública de migración, de control de las fronteras, de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y también de promoción de la migración regular", ha manifestado.

PROBLEMA DEL RETO DEMOGRÁFICO

Pedro Sánchez ha explicado que el país tiene un problema "serio" que se llama reto demográfico, ya que las proyecciones demográficas sitúan a España, de aquí a 25 años, con una fuerza laboral 4 millones inferior a la actual.

"¿Eso qué implicaría en términos económicos? Implica, en primer lugar, que el crecimiento potencial de nuestra economía pasaría del 2% al 0,1% y, por tanto, dígame usted, ¿cómo financiaríamos el Estado del Bienestar, las pensiones de nuestros mayores, la sanidad, la educación o también las políticas de vivienda?", ha indicado.

Una de las opciones que el presidente ha señalado para responder a ese invierno demográfico son las políticas de natalidad y ha afeado que ayer se convalidó el Real Decreto Ley sobre permisos sin el apoyo de Vox.

"Pero si es que ustedes no quieren ni inmigrantes ni tampoco quieren políticas de natalidad. Ustedes lo único que quieren es pobreza. Pobreza para nuestro país. En fin, no tengo mucho más tiempo, pero le voy a decir una cosa. La opción de nuestra sociedad es ser prósperos y, por tanto, abiertos, o ser pobres y, por tanto, cerrados", ha concluido.