Abascal pide "deportaciones masivas" tras Torre Pacheco y culpa de la violencia al "bipartidismo" de PSOE y PP

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la solución a la situación de Torre Pacheco (Murcia) está en las "deportaciones masivas de ilegales y deportaciones de quienes, siendo legales, cometen delitos". Además, ha asegurado que las "consecuencias violentas" son "responsabilidad exclusiva" de las políticas de "inmigración masiva" del Partido Popular y del PSOE. "Vox va a seguir exigiendo las deportaciones de todos los que entren ilegalmente en suelo español. Y además va a exigir la deportación de los legales que vengan a ocupar, a robar, a violar o a matar. Y Vox va a exigir la deportación inmediata también de todos los legales que vengan aquí a imponer religiones extremas que menosprecian a la mujer. Vox va a seguir señalando al bipartidismo como responsable de una política migratoria masiva y suicida para nuestro pueblo", ha asegurado este lunes en rueda de prensa. Asimismo, ha afirmado que los ciudadanos "salen a la calle a protestar por pura desesperación, porque los políticos no hacen su trabajo, porque los políticos les han traicionado, porque los políticos han destruido sus barrios, porque han destruido la sanidad, porque han destruido la asistencia social, porque les han robado la paz y la prosperidad". "La solución, desde luego, que no está en manos de la gente. Sí, está en manos de la gente votando o siendo consultados en referéndum. La solución es clara, es política y consiste en hacer lo que quiere la mayoría de los españoles, que son deportaciones masivas de ilegales y deportaciones de quienes, siendo legales, cometen delitos", ha añadido. Además, ha asegurado que Torre Pacheco "es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en toda España" y que se trata de "una auténtica plaga". "Torre Pacheco es únicamente lo que hemos conocido ahora por unas imágenes muy impactantes de un anciano apaleado por dos inmigrantes ilegales marroquíes o por alguno más. Pero esto está pasando en todas partes y eso tiene responsables. Y nosotros no vamos a dar un paso atrás", ha afirmado este lunes en rueda de prensa. Así, Abascal ha dicho desde Vox condenan "la violencia inmediata importada por el bipartidismo" así como "las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva" de las políticas de "inmigración masiva" del Partido Popular y el Partido Socialista. "Las políticas del Partido Popular, del Partido Socialista, llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal, que trae aumento de violaciones, que trae aumento de criminalidad y además provocando la desesperación de nuestro pueblo", ha afirmado.

