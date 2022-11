Abascal propone a Feijóo pactar una moción de censura y no aclara si Vox dará el paso si el PP no la presenta

Recurrirán la derogación de sedición ante el TC y promoverán un referéndum para la ilegalización de partidos separatistas

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha invitado este lunes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a pactar un candidato de consenso para la presentación de una moción de censura a Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales; sin aclarar si Vox daría el paso en solitario si el PP no lo hace.

En rueda de prensa en la sede de su partido, Abascal ha cargado contra el Gobierno por la propuesta para derogar el delito de sedición y ha anunciado que Vox apoyará "cualquier iniciativa" que tenga el objetivo de "desalojar" a Sánchez del Palacio de la Moncloa y convocar elecciones anticipadas.

Por ello, ha "tendido la mano" a Feijóo para presentar una moción de censura, aunque ha dicho que no ha hablado con él, y no ha aclarado si él está dispuesto a hacerlo en solitario igual que en octubre de 2020. "Nosotros ya la presentamos y hemos dicho que no renunciamos a la utilización de ese instrumento democrático, pero entendemos que otros también tienen su responsabilidad --ha explicado--. Si hay un candidato de consenso y se acuerda la presentación de una moción de censura para la convocatoria de elecciones inmediatamente, nuestro apoyo estará garantizado".

De momento, Vox ha solicitado a la Mesa del Congreso que rechace la proposición de ley registrada por el PSOE y Unidas Podemos porque considera que se trata de "un evidente fraude de ley" para "facilitar el delito de sus socios y aprobar unos Presupuestos" mediante una "amnistía encubierta".

Si se tramita, el grupo parlamentario acudirá al Tribunal Constitucional solicitando además la suspensión cautelar de esta reforma del Código Penal. Y, además, Vox promoverá la convocatoria de un referéndum para la ilegalización de los partidos "que pretenden destruir la unidad política, social y territorial".

Por último, ha llamado a los ciudadanos a manifestarse en la calle "frente al Gobierno de la ruina, la inseguridad y la traición" --el próximo sábado día 19 en Barcelona y el domingo 27 en el resto de España--.

Proceso deconstituyente

Abascal cree que los motivos que le llevaron a presentar la moción de censura en octubre de 2020 siguen vivos. "Nuestro diagnóstico era acertado y el Gobierno de Sánchez merecía y merece todavía hoy una moción de censura. También nuestra solución era acertada, pasaba y sigue pasando por devolver a los españoles la voz, el voto y la soberanía robados", ha sostenido.

A su juicio, el Gobierno de Sánchez ha "pisoteado" el sistema constitucional "como ninguno en la historia democrática de España", está "destruyendo" la economía, "asfixiando" con impuestos a los ciudadanos, "condenando" a los trabajadores al paro y "prohibiendo" la utilización de los recursos naturales.

Entre sus críticas al Ejecutivo también les ha acusado de "promover la pederastia" desde el Ministerio de Igualdad, "promocionar la mutilación de menores" o "promover el suicio asistido".

Y ahora, "de la mano" de Bildu y ERC, ha censurado que Sánchez se disponga a "amnistiar" a "peligrosos delincuentes" derogando el delito de sedición y además "desproteger a España para facilitar el camino a sus socios" y aquellos que "quieren destruirla". "Esa es la consecuencia de la reforma de la sedición anunciada, favorecer a los golpistas de ayer y proteger golpistas de mañana", ha advertido.

Abascal cree que Sánchez "ha resucitado al peor PSOE de la historia" e iniciado un proceso deconstituyente cuyo último fin es "la perpetuación en el poder", pero que también incluye el "desmoronamiento del Estado de dereco, el asalto a las institucional y la disolución de la unidad nacional".

Sacar a "corruptos" como griñán de la cárcel

Además, ha reprochado que el Gobierno haya dejado la puerta abierta a la reforma también del delito de malversación durante el trámite parlamentario de la iniciativa con el objetivo de "sacar de la cárcel a los corruptos socialistas", en referencia al expresidente andaluz José Antonio Griñán.

Por ello, ha confirmado que Vox mantiene "distancia infinita" con el Ejecutivo de coalición y ha reconocido que no comprende a quienes "un día critican al Gobierno y otro le tienen la mano". "Ahora acercarse al PSOE es acercarse a Bildu y ERC. Hoy son lo mismo", ha avisado a Feijóo.

