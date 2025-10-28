Abascal se borra del funeral de Estado de la dana y tampoco acudirá ningún dirigente en representación de Vox

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, no acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la dana que se celebra este miércoles en Valencia, en el primer aniversario de la tragedia y que estará presidido por el rey Felipe VI, y tampoco asistirá ningún dirigente en representación de la formación.

Así lo han trasladado fuentes de Vox, que resaltan que Abascal mantiene así su decisión de no compartir ningún espacio con el presidente, Pedro Sánchez, ni con miembros de su Gobierno donde no pueda "confrontarlo", alegando que su asistencia a actos institucionales "blanquea" al Ejecutivo.

La primera vez que plantó a Sánchez y a Felipe VI fue el desfile militar del 12 de octubre, aunque ya se venía ausentando en cada acto institucional del Día de la Constitución.

Vox matiza que la presidenta de las Cortes valencianas, Llanos Massó, sí hará acto de presencia en el funeral de Estado, pero que asistirá en su papel institucional, no en representación del partido.

A la parada militar del Día de la Hispanidad también asistieron Carlos Pollán y Gabriel Le Senne, presidentes de las Cortes de Castilla y León y Baleares, respectivamente.

También se pudo ver al diputado Javier Ortega Smith, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.