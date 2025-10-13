Abascal se declara "perplejo" tras compararle Feijóo con Bildu por plantar al rey: "Se debió dar un golpe en la cabeza"

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha declarado este lunes "perplejo" tras compararle el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Bildu por no acudir a la tribuna de autoridades para ver el desfile militar del Día de la Hispanidad ni a la posterior recepción en el Palacio Real ofrecida por el rey Felipe VI. "Se ha debido dar un golpe en la cabeza, yo no lo entiendo", ha subrayado.

Feijóo hizo la comparación precisamente en la recepción de los reyes, después de que Abascal anunciara su negativa a asistir a los actos para conmemorar el 12 de octubre para no "blanquear" al presidente, Pedro Sánchez. En concreto, el líder de la oposición resaltó que son Bildu y los independentistas los que no acuden a los actos institucionales.

"Que Feijóo se atreva a compararme a mí con Bildu es algo que me deja perplejo", ha dicho el líder de Vox en rueda de prensa desde la sede nacional, donde también se ha declarado "sorprendido" porque Feijóo "se atreva" a hacer esa equiparación. Abascal, que fue víctima de ETA, ha incidido en que el PP ha votado en contra de la ilegalización de Bildu en el Congreso.

ADEMÁS, HA RECORDADO QUE FEIJÓO ASEGURÓ EN JUNIO QUE DEJARÍA DE COINCIDIR CON SÁNCHEZ EN ACTOS INSTITUCIONALES

Además, ha recordado que Feijóo aseguró en junio que dejaría de coincidir con Sánchez en actos institucionales, después de conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán que derivó en su entrada en prisión por presunta corrupción.

"Que se atreva a compararme con Bildu por hacer lo que Feijóo dijo que iba a hacer. Feijóo lo hace y quiere que todos los aplaudamos, pero cuando lo hago yo resulta que hacemos lo mismo que Bildu", ha recalcado.

"Se ha debido dar un golpe en la cabeza, yo no lo entiendo", ha insistido.

En la rueda de prensa, Abascal también ha sido preguntado por otras declaraciones del líder 'popular', que ha asegurado que a Vox "se le ha ido la pinza con el PSOE". El dirigente de Vox se ha limitado a explicar que "la pinza" que le "preocupa" es aquella que se tienen que poner votantes que "piensan y sienten como Vox" para votar al PP siendo "estafados con el voto útil".

Cree Abascal que Feijóo acusa un problema de "falta de credibilidad", que ejemplifica con la garantía de no acudir a actos institucionales con Sánchez y luego hacerlo o con sus políticas de inmigración, que ha endurecido, y ha lamentado que basa sus propuestas "al calor de las encuestas y la preocupación con Vox".

"Hay algunos que sólo miran las encuestas, cuando quedan dos años para las elecciones, y en vez de mirar al frente miran por el retrovisor, y así te puedes estrellar", ha dicho.

Requerido por si el aumento de la tensión con el PP puede hacer que Vox se niegue a apoyar presupuestos autonómicos allí donde los 'populares' necesitan sus votos, Abascal lo ha negado.

“Por una crítica no me enfado, pensamos en los ciudadanos”, ha explicado, aludiendo a que los barones 'populares' conocen sus exigencias, fundamentalmente relacionadas con derogar políticas verdes o 'wokes' y frenar la inmigración ilegal. “Ya las han firmado en Murcia, Baleares o la Comunidad Valenciana y no tiene nada que ver con que Feijóo hable un día mal de mí, que francamente me importa un bledo”, ha rematado.

OTROS DIRIGENTES DE VOX EN LA TRIBUNA

Los presidentes de las cortes de Castilla y León y de Baleares, Carlos Pollán y Gabriel Le Senne, respectivamente, y el diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, acudieron a la tribuna de autoridades a ver la parada militar, a pesar de que Abascal no lo hizo. En la rueda de prensa, Abascal ha defendido que Pollán y Le Senne lo hicieron como cargos institucionales, no en representación de Vox, y ha asegurado que "representan a una región" y que le parece "bien" que asistieran.

A renglón seguido, se ha negado a valorar la presencia de Ortega Smith, figura que ha perdido relevancia en el seno de Vox. Ortega Smith fue noticia hace unas semanas por asistir a la presentación de la fundación del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. En aquel momento, el partido de Santiago Abascal señaló que no lo hacía como representante de Vox y fuentes de la formación descartan tiranteces y resaltan que aún es miembro de la Ejecutiva.