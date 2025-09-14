Abascal y sus aliados se conjuran para "reconquistar" Europa del "califato de Bruselas", frente a la izquierda "asesina"

```html

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reunido este domingo a sus socios de Patriotas y aliados internacionales, aunque con las destacadas ausencias de Viktor Orban y Marine Le Pen, para iniciar la "reconquista" de Europa del "califato de Bruselas", frente a una izquierda que han tildado de "asesina, mentirosa, inútil, ladrona, vaga y criminal", entre otros calificativos. La sorpresa la ha dado la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que ha mandado un vídeo a pesar de liderar el grupo ECR del Parlamento Europeo.

El acto celebrado en el Palacio de Vistalegre, al que han acudido 8500 personas y algunas se han quedado fuera, según ha informado Vox, ha comenzado con un homenaje al activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado este miércoles cuando participaba en un acto en la Universidad de Utah presuntamente por Tyler Robinson, de 22 años. La organización ha proyectado un vídeo y el auditorio ha cantado 'La muerte no es el final', después de una ovación en pie.

Charlie Kirk ha sido una mención recurrente de varios de los participantes en el acto, que ha quedado algo deslucido por la ausencia de los primeros espadas del espectro político conservador europeo que sí han participado en otros actos similares al de este domingo. El plato fuerte ha sido Milei, que ha participado vía telemática, como el chileno José Antonio Kast; el expresidente colombiano Álvaro Uribe; la opositora venezolana María Corina Machado; el líder del austríaco FPÖ, Herbert Kikl; el exprimer ministro de República Checa Andrej Babis; Orban.

A Vistalegre sí han acudido el líder del portugués Chega!, André Ventura; la eurodiputada griega de La voz de la razón, integrada en Patriots, Afroditi Latinopoulous; el alcalde de Lima (Perú), Rafael López Aliaga; el líder del partido belga Vlaams Belang, Tom van Grieken;

Los participantes han hecho varias referencias al concepto de "reconquista" y han alentado la esperanza de un cambio y para abandonar un camino que lleva a una Europa "con ideas destructivas", con su identidad siendo "ridiculizada", donde no existen fronteras ni control a la inmigración ilegal y los "burócratas" de Bruselas están al mando.

"La reconquista empieza ahora (...) mandamos una señal clara desde Madrid: estamos aquí y no nos rendiremos, ¡viva la reconquista!", ha proclamado el austriaco Kikl.

Las arremetidas contra la izquierda también han sido recurrentes durante el acto. La griega Latinopoulous ha asegurado que "la izquierda no silenció a Charlie Kirk y, por tanto, le asesinó igual". De igual forma se ha expresado el alcalde de la capital de Perú, que ha dedicado varios insultos a esta ideología.

"La izquierda, para hacerlo simple, es el mal", ha afirmado López Aliaga, que ha enumerado que "los rojos son asesinos, mentirosos, ladrones, inútiles, gente que no ha nacido para trabajar, holgazanes".

``` Ha lanzado 'vivas' a Dios, a Cristo, a la vida, a la familia, a la libertad, al emprendimiento, a la propiedad y al "Estado pequeño". "Somos hijos de Dios, la afiliación divina es la base de la dignidad humana", ha agregado. Cree que su discurso "a un rojo le suena mal, le suena a azufre".

En clave nacional, Ventura ha sido el único de los oradores que se ha referido directamente al presidente, Pedro Sánchez, para el que ha pedido "cárcel". "Si yo fuera presidente de España, mi primera medida sería meter a Pedro Sánchez en la cárcel, seguro, seguro, hay que echarlo, a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel", ha dicho. Sus palabras han estimulado cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" por parte del auditorio.

Las críticas a la inmigración ilegal y al "reemplazo poblacional" en Europa también han estado presentes, uno de los temas que Vox explota. "El islam tiene que abandonar la Europa cristiana: si no te gustan los valores de Europa nos da igual, nadie os ha invitado, no os queremos aquí, volved a vuestro país", ha dicho la eurodiputada griega. "Adáptate o vete, los pueblos de Europa no serán reemplazados, nuestras naciones no serán borradas ni arrebatadas", ha apostillado Van Grieken.

Meloni ha participado en el evento a través de un vídeo, a pesar de que es la líder del grupo de la Eurocámara ECR, en el que estaba integrado Vox pero que abandonó para entrar en Patriotas, promovido por Orban. La primera ministra italiana es amiga personal del dirigente de Vox. En su alocución, Meloni se ha referido a la Franja de Gaza para reclamar la "necesidad" de que Israel cese en sus ataques, que Hamás libere a los rehenes del 7 de octubre de 2023 y hacer la solución de los dos Estados una realidad. No obstante, no ha pronunciado la palabra "genocidio". Además, se ha congratulado por sus políticas duras para frenar la inmigración ilegal pero ha cargado contra la UE por "obstaculizarla". Asimismo, ha garantizado que la izquierda "no les va a intimidar" y que seguirán "adelante, sin descanso, por la libertad de los pueblos", reclamando la "unidad" de Occidente.