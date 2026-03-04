Abatido un misil de Irán que se dirigía a Turquía

Un misil disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo de Turquía, fue abatido en el Mediterráneo oriental por los sistemas de defensa de la OTAN, afirmó el miércoles el ministerio turco de Defensa.

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras sobrevolar los espacios aéreos iraquí y sirio, fue interceptado y neutralizado a tiempo por los elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN, desplegados en el Mediterráneo oriental", indicó el ministerio turco de Defensa en un comunicado en la red X.

"El incidente no causó víctimas ni heridos", puntualizó.

Los fragmentos del misil cayeron en el distrito de Dortyol, en la provincia meridional de Hatay, fronteriza con Siria.

Según una fuente de la cancillería turca, el ministro Hakan Fidan declaró a su homólogo iraní Abás Araqchi en una conversación telefónica que "debe evitarse cualquier medida susceptible de causar una escalada del conflicto".

El ministerio de Defensa turco añadió por su lado que tomará "sin dudarlo" cualquier medida necesaria para defender su territorio y su espacio aéreo.

"Reiteramos que nos reservamos el derecho de responder a cualquier acción hostil dirigida contra nuestro país", agregó el ministerio.