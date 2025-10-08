ABB venderá su negocio de robótica a SoftBank por US$5380 millones
- 1 minuto de lectura'
ZÚRICH, 8 oct (Reuters) - El grupo suizo de ingeniería ABB anunció el miércoles que ha acordado vender su negocio de robótica a SoftBank Group en una operación que lo valora en US$5380 millones.
El acuerdo significa que ABB ha abandonado su decisión original de escindir y cotizar por separado el negocio de automatización industrial, que compite con la japonesa Fanuc , Yaskawa y la alemana Kuka en la fabricación de robots para fábricas.
Se espera que la operación se cierre a mediados o finales de 2026 y que la desinversión genere unos ingresos en efectivo de unos US$5300 millones, según ABB.
El dinero se destinará a sus de asignación de capital a largo plazo, que incluyen la inversión en crecimiento orgánico, adquisiciones y devolución de capital a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones. El negocio de robótica, que emplea a 7000 personas, generó unas ventas de US$2300 millones el año pasado, equivalentes al 7% de los ingresos totales de ABB, pero ABB ve un solapamiento limitado de esta actividad con el resto de su negocio, centrado en gran medida en la electrificación y la automatización.
(Información de John Revill, edición de Miranda Murray, edición en español de Jorge Ollero Castela)
