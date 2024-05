Abbasi trae la política a Cannes con un retrato de Trump y Moore toneladas de sangre

Una película sobre la juventud de Donald Trump, estrenada este lunes a seis meses de las elecciones de Estados Unidos, y una desmadrada película de terror feminista con Demi Moore, "The substance", destacaron en el 77º Festival de Cannes, que ya cruzó su ecuador.

"The Apprentice", del danés de origen iraní Ali Abbasi, sigue los pasos de un joven Donald Trump en Nueva York, cuando iniciaba sus andadas en el sector inmobiliario, y su relación con su mentor, el abogado Roy Cohn.

Sebastian Stan, conocido por sus papeles en producciones Marvel, da vida al irascible exmandatario, y Jeremy Strong, famoso por la serie "Succession", interpreta al abogado, que tuvo un papel clave en la construcción profesional del futuro magnate.

El filme llega en pleno juicio a Trump en Nueva York, acusado de haber ocultado al fisco los pagos a una estrella porno, y a seis meses de las elecciones presidenciales con las que aspira volver a la Casa Blanca.

Abbasi, autor del thriller "Holy Spider" (2022) y "Border" (2018), ambas premiadas en Cannes, realiza con "The Apprentice" su primera incursión en Hollywood.

- Dos caras de la misma moneda -

"The substance", presentada en la noche del domingo, es una historia improbable que une a Demi Moore (61 años) y a la joven Margaret Qualley (29 años), para lo bueno y para lo peor.

Tras tomarse una sustancia secreta para rejuvenecer, Moore está obligada a compartir una semana de cada dos con su alter ego Qualley, su versión "más bella, más perfecta".

Pronto la rivalidad estalla entre las dos versiones de la misma mujer.

Coralie Fargeat destacó en 2017 con otra película de sangre fácil, "Revenge". Esta nueva película gore se ganó muchos aplausos, carcajadas y algún mareo entre el público.

- La mortaja cinematográfica de Cronenberg -

Esta edición de Cannes es la del reencuentro con estrellas veteranas de Hollywood como Francis Ford Coppola, que presentó su megalomaníaca "Megápolis", o Moore, que hacía casi tres décadas que no pisaba la alfombra roja.

Estrella del cine en los años 90, con éxitos como "Ghost", Moore firma una arriesgada interpretación, exponiendo su cuerpo desnudo junto al de Margaret Qualley, otra actriz con pocos complejos que también destaca en "Kinds of kidness".

"Era el desafío ideal. Siempre estoy buscando historias que me sacan de mi zona de confort", aseguró en rueda de prensa Moore.

Otra película en competición que se presenta este lunes es "The Shrouds", del canadiense David Cronenberg, de 81 años, autor de títulos tan conocidos como "Crash" o "La mosca".

"The Shrouds", protagonizada Vincent Cassel y Diane Kruger, gira en torno a un hombre de negocios que inventa, tras la muerte de su amada esposa, una tecnología revolucionaria que permite a los vivos asistir a la descomposición de sus seres queridos difuntos gracias a mortajas cibernéticas.

"Escribí esta película cuando sufría las consecuencias de la muerte de mi mujer, que falleció hace siete años", dijo el veterano director, citado en el comunicado de la película.

- Incógnita sobre director iraní -

De aquí al cierre del festival, Cannes vivirá aún varios momentos estelares, como la llegada de la llama olímpica, rumbo a París, el martes.

Y la mayor cita cinematográfica del mundo espera también recibir con todos los honores al director iraní Mohammad Rasoulof, que compite con "The Seed of the Sacred Fig", programado para el viernes, el último día de la competición.

Todavía no se sabe si el director podrá presentarlo en persona, después de haber huido clandestinamente de Irán, donde estaba condenado a una pena de cárcel.

Fuera de competición, el certamen entregó este lunes una Palma de Oro honorífica al estudio de animación japonés Ghibli, de donde han salido clásicos como "El viaje de Chihiro", "El castillo ambulante" o "Mi vecino Totoro". El maestro de la animación Hayao Miyazaki estuvo representado por su hijo Gorō.

Es-jz/mb

AFP