AbbVie se asocia con la china RemeGen para un tratamiento tumoral experimental

12 ene (Reuters) - AbbVie anunció el lunes que se asociará con la empresa china ⁠RemeGen para desarrollar ⁠un tratamiento experimental contra tumores sólidos, con el fin de reforzar su cartera de productos oncológicos.

La empresa estadounidense ⁠dijo que ‌obtendría ​los derechos de desarrollo, fabricación y comercialización del RC148 de ​RemeGen, que se está desarrollando como monoterapia y podría ‌utilizarse como tratamiento combinado para múltiples tumores ‌sólidos avanzados con gran necesidad ​insatisfecha, entre ellos el cáncer de pulmón no microcítico y el cáncer colorrectal.

Las farmacéuticas estadounidenses conceden cada vez más licencias a moléculas chinas para posibles nuevos medicamentos, apostando por que los pequeños pagos iniciales puedan dar lugar a tratamientos multimillonarios.

Los acuerdos de licencia conceden a una ⁠empresa los derechos para desarrollar, fabricar y comercializar productos farmacéuticos o tecnologías de ​otra empresa a cambio de futuros pagos por objetivos o "hitos", al tiempo que mitigan los riesgos de desarrollo.

RemeGen recibirá US$650 millones por adelantado y podrá optar a hasta US$4.950 millones en pagos globales por hitos, junto con cánones ⁠escalonados de dos dígitos sobre las ventas netas de RC148 fuera ​del territorio de la Gran China.

El RC148 actúa uniéndose a las proteínas PD-1 y VEGF, responsables de la progresión del cáncer, e inhibiéndolas.

Según AbbVie, ‍el fármaco de RemeGen puede ofrecer nuevas oportunidades en combinación con sus conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), una clase de medicamentos contra el cáncer que funcionan como misiles teledirigidos al administrar directamente la quimioterapia en las células tumorales, limitando al ​mismo tiempo la exposición al tejido sano.

En los primeros estudios clínicos, RC148 ha mostrado una actividad antitumoral inicial favorable en combinación con un ADC.