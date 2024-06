Abejorros salvajes muestran capacidad de razonamiento lógico

Los abejorros salvajes son capaces de razonar de forma lógica, según afirma una psicóloga de la Universidad de Stirling que encargó a las abejas que encontraran tiras de papel cubiertas de azúcar.

La posición y el color de las tiras variaban, y el análisis muestra que las abejas buscaron en el lugar correcto con mucha más frecuencia que el azar en ambas condiciones.

Es la primera vez que se ha demostrado que los insectos son capaces de razonar de forma inferencial, que es una de las características de la cognición humana.

La investigadora principal, la Dra. Gema Martin-Ordas, profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Stirling, dijo en un comunicado: "Mis estudios examinan la capacidad de tomar una decisión excluyendo alternativas, conocida como razonamiento inferencial, que suele considerarse exclusivamente humano y dependiente del lenguaje.

"Críticamente, el razonamiento inferencial es un tipo de razonamiento lógico que permite a los organismos resolver problemas con información incompleta.

"Por ejemplo, si me presentan dos tazas y me dicen que una de ellas esconde una buena recompensa, al levantar una de ellas y ver que está vacía, podré inferir que es la taza que no se levantó la que esconde la recompensa.

"Esta es la primera vez que se demuestra esta capacidad en invertebrados, específicamente en insectos, y se cuestiona si se requiere lenguaje o cerebros grandes para esta capacidad. Los resultados son muy sólidos porque el rendimiento de las abejas fue consistente en todos los experimentos".

Los abejorros están en declive en el Reino Unido: dos especies se extinguieron y ocho de las 24 especies restantes están actualmente catalogadas como especies prioritarias de conservación debido a disminuciones a gran escala en su distribución, según Bumblebee Conservation Trust.

La Dra. Martin-Ordas dijo: "El declive de las abejas se ha convertido en un símbolo muy público del deterioro ambiental, lo que ha galvanizado los esfuerzos de conservación a través del reconocimiento público.

"Este esfuerzo de conservación ha sido impulsado aún más por muchos de los fascinantes descubrimientos sobre la cognición de las abejas. Espero que los resultados de mi estudio también contribuyan a estos esfuerzos de conservación".

Los abejorros salvajes utilizados en los experimentos fueron capturados en Stirlingshire en el verano de 2023. Los experimentos se llevaron a cabo en un tubo de plástico transparente durante un período de dos horas, antes de liberar a las abejas ilesas.

Europa Press