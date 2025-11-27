Abel Ferreira, el rey Midas del Palmeiras que busca recuperar su toque de oro

El toque de alquimista de Abel Ferreira convirtió en oro al Palmeiras, que intentará en la final del sábado contra el Flamengo ganar un tercer campeonato de la Copa Libertadores bajo la dirección del entrenador portugués.

La cita, sin embargo, llega en momentos difíciles, con el Verdão en una racha de cinco partidos en fila sin ganar que está a punto de costarle el campeonato del Brasileirão, en favor de su rival en la definición del torneo continental en Lima.

"Una cosa es el fútbol brasileño, otra cosa es la Copa Libertadores. Son campeonatos completamente diferentes", advirtió en conferencia de prensa Ferreira, después de una derrota 3-2 sufrida el martes por los suyos en visita al Gremio.

Más allá de la coyuntura, este entrenador de 46 años ha sido arquitecto de la etapa más exitosa del centenario club paulista.

Cuando llegó a Brasil hace cinco años, era imposible imaginar el impacto que tendría este joven exfutbolista, con un currículum como técnico que reportaba pasos por el Braga en Portugal y el PAOK Salónica en Grecia, sin títulos, y que trabajó en sus inicios con las categorías base del Sporting de Lisboa.

Ahora puede convertirse en el tercer técnico que gana tres veces la Libertadores, después de sus triunfos con el Palmeiras en 2020 y 2021.

El argentino Carlos Bianchi alzó el trofeo en cuatro ocasiones, una con Vélez Sarsfield (1994) y tres con Boca Juniors (2000, 2001 y 2003); y otra leyenda de los banquillos de Argentina, el fallecido Osvaldo Zubeldía, se llevó tres títulos consecutivos con Independiente de Avellaneda (1968, 1969 y 1970).

Cinco años de magia

"Nunca imaginé que esta etapa fuese a ser tan larga", comentó el propio Ferreira a principios de mes, cuando el Palmeiras le brindó homenaje por cumplir cinco años al mando.

Polémico en sala de prensa, con quejas por los arbitrajes y ácidos intercambios con periodistas, es el técnico con más tiempo en su cargo en el fútbol brasileño, en el que no suele haber demasiada paciencia.

Solo otros tres entrenadores llevan más de un año en su actual equipo: Filipe Luís -su rival en la final de la Copa Libertadores-, Rogério Ceni (Bahia) y Léo Condé (Ceará).

En el camino se cuentan casi 400 partidos, más de 200 victorias y diez títulos, entre los cuales figuran dos campeonatos del Brasileirão en 2022 y 2023.

Pocos días antes del homenaje, el Palmeiras había hecho un milagro en las semifinales de la Libertadores, al golear 4-0 a Liga de Quito en la vuelta de las semifinales cuando unos cuantos lo daban por muerto después de haber perdido 3-0 en la ida.

En la víspera, Ferreira había prometido "una noche mágica".

"Yo digo que mágicos son los cinco años que ha estado con nosotros", expresó la presidenta del club, Leila Pereira.

Contrato en la mesa

Si bien el Palmeiras tiene enorme fortaleza económica, Ferreira ha sabido dar lugar a desbordantes talentos jóvenes desarrollados en las canteras del club, como Endrick o Estêvão.

"La primera vez que salí al campo, se me acercó y me dijo: 'si no marcas al lateral, no juegas'. Maduré, me enseñó a jugar tácticamente", relató Estêvão cuando se despidió del equipo para ir a Inglaterra con el Chelsea.

"Le doy gracias a Dios por haber puesto a Abel y al Palmeiras en mi vida", siguió.

Con el plantel finalista de la Libertadores, recuperó la mejor versión del goleador Vitor Roque, de 20 años, tras su decepcionante paso por España con Barcelona y Betis.

La renovación del contrato de Ferreira, que vence en diciembre, es tema constante en el entorno del Palmeiras, entre sus más y sus menos con la torcida.

Ha declarado disposición a seguir, mientras reportes de prensa sostienen que rechazó ofertas de Nottingham Forest y Wolverhampton para volver a cruzar el Atlántico y entrenar en Inglaterra.

"Son cinco años, pero parece que son solo cinco meses. Todo pasó muy rápido", dijo Ferreira. "Vamos a continuar juntos para hacer a nuestro club cada vez mayor. Es un honor y un privilegio".

Está, ahora, bajo presión.

erc/ffb/ag