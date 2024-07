Abel Ruiz: "Estamos felices de poder haber entrado con buen pie en esta competición"

El jugador de la selección española masculina de fútbol Abel Ruiz aseguró que están "felices de poder haber entrado con buen pie" en la competición tras debutar este miércoles con victoria ante Uzbekistán en los Juegos Olímpicos, en un encuentro en el que les ha costado "hacer circular la pelota" y "hacer el juego de España".

"El primer partido es el más importante porque llegar aquí y conseguir una victoria, te hace ver los siguientes dos partidos con otra cara. Estamos felices de poder haber entrado con buen pie en esta competición y ahora hay que descansar, que dentro de dos días tenemos otro", declaró Abel Ruiz a los medios tras el debut en el Parque de los Príncipes.

El delantero lamentó que al principio del partido les costó "hacer circular la pelota" porque "el campo quizás no estaba en las condiciones". Pese a ello, cree que hicieron "un partido muy completo", que intentaron hacer su juego, "el juego de España", y que eso les dio los tres puntos.

El español explicó que en la primera parte les faltó "un poco de juego" y "creer más en el pase filtrado". El seleccionador trató de meterles eso en la cabeza en el descanso, "intentar circular la pelota, cansar a los rivales e intentar buscar los espacios". "Creo que en la segunda parte lo hemos hecho y por eso hemos encontrado un poco más de espacios", apuntó.

Este partido fue la primera ocasión de que los dos jugadores campeones de Europa con la selección Absoluta, Fermín López y Álex Baena, han podido jugar con sus compañeros olímpicos. Para el atacante, ambos "son dos chavales fantásticos que han traído todo lo bueno de la Absoluta", y mostró su felicidad por poder contar con ellos.

"Son dos grandísimos jugadores que van a ayudar muchísimo al equipo y que, con la ayuda de todos es como se va a conseguir el oro, de otra forma es difícil", zanjó Ruiz, que negó que sientan "presión" por conseguir un gran resultado en los Juegos.

Abel Ruiz afirmó que vienen "con muchísima ilusión, muchísima ambición", y que llevan "24 días con muchas ganas de que llegara el debut, pasando muchísimo calor, entrenando dobles sesiones" "Queríamos que llegara ya el día de hoy. Ha llegado y felices de que haya sido con una victoria", sentenció.

El delantero reconoció que unos Juegos son "muy diferentes" al resto de competiciones, por el hecho de tener la Villa Olímpica, algo a lo que no están "acostumbrados". "El estar junto con un montón de deportistas en el comedor, con 350 personas metidas en un comedor no es normal, no estamos acostumbrados. Es una competición muy diferente pero muy bonita, al final hemos venido con muchas ganas y bueno, paso a paso que esto es largo", advirtió.

El combinado de Santi Denia jugará el segundo encuentro en la fase de grupos ante República Dominicana este sábado también a las 15, pero el internacional sabe que tendrán que "habituarse a este horario", y anunció que estarán "preparados para el siguiente partido".

Europa Press