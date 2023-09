El delantero espa√Īol Abel Ruiz subraya que tanto √©l como su equipo afrontan "con much√≠sima ilusi√≥n" su participaci√≥n en la Liga de Campeones, donde quedaron encuadrados en un grupo "dif√≠cil, pero ilusionante" con el Real Madrid, el N√°poles y el Uni√≥n Berl√≠n, rivales ante los que no van a "regalar nada" porque ha sido "muy dif√≠cil" clasificarse y les ha costado "mucho sacrificio".

"S√≠, much√≠sima ilusi√≥n. Al final son 11 a√Īos que hace que el Braga no est√© en Champions y ha costado mucho, ha sido muy dif√≠cil. La temporada pasada conseguimos el tercer puesto que nos dio acceso a eliminatorias y no ha sido f√°cil el poder estar aqu√≠, pero nos lo hemos ganado con buenos resultados", coment√≥ Abel Ruiz en una entrevista a Europa Press durante la √ļltima concentraci√≥n de la selecci√≥n.

El valenciano reconoce la suerte de "poder jugar y disfrutar de la Champions contra equipos como el Real Madrid, que es el más laureado de la competición y el campeón de Italia (Nápoles)", además del Unión Berlín al que ya conocen porque se enfrentaron en la pasada Liga Europa y "son difíciles de batir". "Es un grupo difícil, pero ilusionante y en el que vamos a ir a cada partido a ganar y donde no vamos a regalar nada", advirtió.

Para el de Almusafes, "el poder estar en la Champions es un plus para el club", pero no esconde que lo es "también para los jugadores". "El poder mostrarse en la mayor competición de clubes es increíble, nos lo hemos ganado con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y ahora pues toca disfrutar. Iremos a cada partido a ganar", remarcó.

Abel Ruiz ya est√° asentado en el equipo portugu√©s, donde "siempre" ha dicho que es "feliz". "Desde el primer d√≠a que llegu√© me transmitieron much√≠sima confianza, la oportunidad de disfrutar de Europa en un gran club y el cari√Īo que recibo d√≠a a d√≠a es incre√≠ble y eso es impagable", apunt√≥.

Por ello, el delantero no est√° preocupado por su futuro y una posible vuelta al f√ļtbol espa√Īol. "Cuando salga algo que sea bueno para m√≠, que sea bueno para el club y toque salir, pues tocar√°, pero de momento creo que soy muy feliz aqu√≠, que siempre lo he dicho, que quiero hacer historia aqu√≠ en el Braga por todo lo que me han dado y quiero ser muy feliz aqu√≠. No pienso en otra cosa", zanj√≥.