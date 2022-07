Abierta la convocatoria de Proyecta para proyectos audiovisuales de Europa y América Latina en fase de desarrollo

La convocatoria de la iniciativa Proyecta, organizada por Ventana Sur, el Marché du Film y el Festival de San Sebastián y dirigida a proyectos audiovisuales de Europa y América Latina en fase de desarrollo y en búsqueda de coproducción, se ha abierto este lunes hasta el 1 de agosto.

A la convocatoria pueden presentarse proyectos de ficción y no ficción latinoamericanos y europeos (con una vinculación expresa con América Latina) que deberán tener una duración superior a los 60 minutos y tener un 20% de financiación asegurada, según han señalado desde el Festival de San Sebastián en un comunicado.

Se seleccionarán un máximo de 15 proyectos, que serán presentados por sus productoras en una sesión de 'pitchings', seguida de citas 'one to one' con la industria acreditada.

Los proyectos europeos seleccionados en el Foro de Coproducción Europa-América Latina tendrán también la opción de participar en el evento. Este año, como novedad, se otorgará un premio de 5.000 euros a un proyecto.

Proyecta forma parte de Ventana Sur, el principal mercado audiovisual latinoamericano, que organizan conjuntamente el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA) y el Marché du Film-Festival de Cannes. Se celebrará en Buenos Aires del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022.