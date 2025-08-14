Abiove ve cosecha de soja de Brasil en más de 170 millones de toneladas y eleva exportaciones para 2025

Por Roberto Samora

SAO PAULO, 14 ago (Reuters) - Con un ajuste de 600.000 toneladas en la cosecha de soja de Brasil, recolectada en el primer semestre del año, la asociación de industrias del sector (Abiove) proyectó el jueves la cosecha en un récord de 170,3 millones de toneladas, elevando aún más la estimación de exportación para 2025.

En su informe mensual, Abiove indicó que espera que la cosecha de soja en el mayor productor y exportador mundial de la oleaginosa aumente un 10,3% en comparación con el año pasado.

Las exportaciones, que en su gran mayoría se destinan a China, también se elevaron a 109,5 millones de toneladas, 500.000 toneladas más que la previsión de julio. En comparación con 2024, el aumento es del 10,8%, hasta un nivel nunca visto en el país.

"En el frente externo, las cifras siguen siendo positivas", dijo la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) en un comunicado, sin dar más detalles.

Un reporte de Reuters publicado el miércoles mostró que los exportadores de soja de Estados Unidos, el principal competidor de Brasil, corren el riesgo de perder miles de millones de dólares en ventas a China este año a medida que se prolongan las negociaciones comerciales.

Los compradores de China, el mayor importador del producto, están cerrando cargamentos procedentes de Brasil para su envío durante la principal temporada de comercialización estadounidense, según los operadores.

Pero Abiove también elevó su proyección para el procesamiento de soja en Brasil en 300.000 toneladas en la comparación mensual, hasta 58,1 millones de toneladas, también un récord. (Por Roberto Samora; Editado en español por Javier Leira)