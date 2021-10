Abofetean al nuevo gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental en su toma de posesión

El nuevo gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, el general de brigada Abedin Jorram, ha sido abofeteado este sábado durante su toma de posesión del cargo.

Por el momento se desconoce el motivo del ataque, pero podría tratarse de una disputa personal, según recoge el diario británico 'The Guardian', que recuerda que Jorram es general de brigada de la Guardia Revolucinaria iraní que estuvo en manos de milicias rebeldes en Siria.

Jorram acababa de acceder al palco preparado para el acto en la capital provincial, Tabriz, cuando un hombre se le acercó y golpeó en la cara al político, según las imágenes retransmitidas por la televisión pública.

Varios segundos después los agentes de paisano se llevaron al político a través de una puerta de acceso lateral, aunque regresó momentos después para continuar con el acto.

"No le conozco, por supuesto. No quería decirlo, pero cuando estuve en Siria me golpeaban al menos diez vedes al día. Más de diez veces y me apuntaban a la cabeza con una pistola cargada. Él está a la altura de esos enemigos, pero le perdono", ha remachado.