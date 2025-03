Abogada de derechos humanos denuncia acoso policial en El Salvador

Una abogada que dirige una oenegé que defiende a víctimas inocentes de la "guerra" contra las pandillas del presidente Nayib Bukele en El Salvador denunció este miércoles que sufrió "acoso policial" en su hogar.

"Este día se apersonaron a mi casa dos policías en un extraño proceder", relató en un video de X la abogada Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario.

"Yo lo estoy denunciando como un acoso policial hacia mi persona, por mi trabajo de defensora de derechos humanos", explicó luego Escobar a la AFP.

Según relató, los uniformados que tocaron a su puerta le preguntaron por una dirección. "Habiendo otras 300 casas en mi colonia, resulta sumamente extraño que fueran directo a mi casa, pues ¿cómo la policía no va a conocer direcciones?", dijo.

Agregó que esto no detendrá su labor en "defensa de víctimas inocentes del régimen de excepción" que da sustento legal a la guerra contra las pandillas lanzada hace casi tres años. "A mí no me van a intimidar", remarcó.

A finales de febrero, organizaciones sociales denunciaron el arresto del activista de derechos humanos Fidel Zavala, a quien la fiscalía acusa de integrar agrupaciones ilícitas (pandillas).

"Estamos ante un escenario donde cada día más el gobierno pretende criminalizar a los defensores de derechos humanos", sostuvo Escobar.

Bukele goza de una enorme popularidad en el país por la cruzada contra las pandillas, que ha reducido a mínimos históricos los homicidios. Sin embargo, oenegés locales, así como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado "detenciones indiscriminadas".

Más de 86.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en el marco de esta ofensiva, aunque al menos unos 8.000 fueron liberados tras ser declarados inocentes.

ob/fj/val