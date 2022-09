Abogada de Santi Mina sobre ingreso en prisión por abuso sexual: "No huye de la justicia, no tiene miedo"

La abogada del futbolista Santi Mina ha asegurado este viernes que su defendido "no huye de la justicia" y ha remarcado que "no tiene miedo" ante la comparecencia que se celebra en la Audiencia Provincial de Almería para decidir si, como pide la acusación particular, ingresa en prisión tras haber emigrado a Arabia Saudí para vestir la camiseta de un equipo de su liga.

A las puestas del Palacio de Justicia de la capital, Fátima Magdalena Rodríguez ha compartido la decisión del tribunal de la Sección Tercera de permitir que Mina, condenado a cuatro años de prisión en primera instancia por abuso sexual, declare por videoconferencia, "continuando en Riad, tal y como tiene que ser".

Rodríguez ha trasladado que espera que su patrocinado quede "en libertad" tras la vista y ha negado que exista el riesgo de fuga que alega la acusación particular.

"No hay ningún riesgo de fuga. Durante cinco años, Santiago Mina no ha tenido ningún tipo de medida cautelar, por lo tanto no se entiende por qué ahora sí tendría que imponerse una medida cautelar", ha dicho.

Sobre el hecho de que Arabia Saudí sea un país sin tratado de extradición con España, la letrada ha argumentado que es "un personaje público, que está monitorizado".

"No hay ningún problema porque él no huye de la justicia y no tiene ningún miedo, aunque no haya querido venir ya que podía hacerlo desde allí", ha concluido.

Por su parte, el abogado de la víctima ha afirmado en declaraciones a los periodistas que no "comparte nada, en absoluto" la decisión adoptada por el tribunal con respecto a la comparecencia telemática de Mina, aunque el ordenamiento jurídico "permite esta facultad, que queda a discreción" de los magistrados.

"Teniendo en cuenta que ni siquiera le hacen regresar a España para decidir si entra o no en prisión, es un mal indicativo sobre cual es la intencionalidad que tiene el tribunal en este caso concreto", ha subrayado.

Iván Bolaño ha indicado que ha sido la decisión "del condenado de irse a Arabia Saudí" la que ha provocado que la acusación particular solicite el ingreso en prisión por aumentar el riesgo de fuga "ya que no habíamos hecho nada desde abril, cuando se conoció la sentencia" y ha remarcado que el país en el que ahora juega Mina "no cuenta con ningún convenio de extradición".

"Quedaría a la libre voluntad del condenado regresar a España para entrar en prisión y consideramos que no se produciría en ninguna de estas condiciones", ha concluido.