Abogada de trump presiona a stormy daniels en juicio por declaraciones negando relaciones sexuales

Por Luc Cohen y Jody Godoy

NUEVA YORK, 9 mayo (Reuters) - La abogada de Donald Trump presionó el jueves a la estrella porno Stormy Daniels sobre las declaraciones que emitió en 2018 en las que negó haber mantenido relaciones sexuales con el exmandatario, una afirmación que está en el centro del primer juicio penal contra el candidato presidencial republicano.

El relato poco halagador que hizo Daniels sobre un encuentro sexual con Trump en la suite de un hotel del lago Tahoe en 2006 fascinó a los jurados el martes y sirvió para recordar a los votantes los aspectos más escabrosos de su presidencia, mientras hace campaña para recuperar la Casa Blanca este año.

La abogada Susan Necheles mostró a los jurados dos declaraciones que Daniels firmó en 2018 en las que negaba haber tenido una aventura con Trump. En ese momento, Daniels aún estaba sujeta a un acuerdo de confidencialidad al que llegó con el exabogado de Trump, Michael Cohen, para no hablar del encuentro antes de las elecciones de 2016 a cambio de 130.000 dólares.

"Seamos claros, yo no escribí esto", dijo Daniels. "Me lo dieron y me dijeron que tenía que firmarlo".

El abogado de Daniels en ese momento, Keith Davidson, testificó anteriormente en el juicio que la declaración fue diseñada para ser técnicamente precisa al descartar una aventura sin negar un encuentro sexual individual.

Trump, de 77 años, está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir el pago de Cohen a Daniels, de 45 años. Se ha declarado inocente y niega haber mantenido relaciones sexuales con Daniels.

Trump, que busca recuperar la Casa Blanca de manos del presidente demócrata Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre, argumenta que el juicio es un intento políticamente motivado de interferir en su campaña.

Necheles preguntó a Daniels por qué dejó que Cohen comprara su silencio, cuando previamente había declarado que quería hacer pública su historia. Daniels dijo que finalmente aceptó el acuerdo no por el pago, sino por cuestiones de seguridad.

"La mejor alternativa era proteger mi historia con un rastro de papel", declaró Daniels. Publicar la historia habría puesto "una diana en mi espalda, y en la de mi familia", dijo.

(Reporte de Jack Queen, Luc Cohen y Jody Godoy en Nueva York y Andy Sullivan en Washington; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters