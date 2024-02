El Ejército israelí asegura haber matado a "decenas de terroristas" en operaciones durante el último día en la ciudad de Gaza y Jan Yunis

MADRID, 21 Feb. 2024 (Europa Press) -

La abogada principal del Ejército de Israel, Yifat Tomer-Yerushalmi, ha alertado este miércoles de la existencia de comportamientos "criminales" por parte de militares desplegados en la Franja de Gaza en el marco de la ofensiva lanzada contra el enclave costero tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Hemos encontrado casos inaceptables de conducta que se desvían de los valores y protocolos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", ha indicado que ha especificado que "algunos incidentes van más allá del campo disciplinario y cruzan la barrera de la criminalidad".

Así, Tomer-Yerushalmi, ha emitido una advertencia a los comandantes del Ejército sobre actos ilegales que incluirían "afirmaciones inapropiadas que incitan a fenómenos inaceptables, un uso injustificado de la fuerza, también contra detenidos; saqueos, incluida la sustracción de propiedad privada para objetivos no operativos; y destrucción de protección civil en contra de los protocolos".

"Estas acciones y afirmaciones por parte de individuos que no representan a la totalidad, son contrarios a las FDI, que es un ejército profesional, moral y digno, y no tienen cabida en las FDI", ha manifestado, al tiempo que ha argumentado que estos actos "han provocado daños estratégicos al Estado de Israel y las FDI en el escenario internacional cuya gravedad es difícil sobreestimar".

Por otra parte, ha hecho hincapié en que estos casos están siendo investigados, un día después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, enviara una carta a las tropas destacando que el Ejército "no está actuando en venganza ni llevando a cabo un genocidio en Gaza", según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) instó a finales de enero a Israel a adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a los civiles en Gaza de los abusos contemplados en la Convención sobre Genocidio, tras una demanda presentada contra las autoridades israelíes por parte de Sudáfrica.

El Ejército ha asegurado este mismo jueves haber matado a "decenas de terroristas" en operaciones llevadas a cabo durante el último día al sur de la ciudad de Gaza (norte), incluidos bombardeos contra "infraestructuras terroristas", "puestos de observación" y "almacenes" en la localidad.

Asimismo, ha señalado en un comunicado publicado en su página web que "los militares profundizan los combates en Jan Yunis", en el sur de la Franja, donde "han sido eliminadas decenas de terroristas" durante las últimas 24 horas. Entre estos incidentes figura un bombardeo contra "dos terroristas que avanzaban montados en bicicleta y armados hacia las fuerzas".

Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los citados ataques, que dejaron cerca de 1.200 muertos y 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han denunciado la muerte de más de 29.300 civiles, a los que se suman cerca de 400 palestinos muertos por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.