Abogado de Bolsonaro dice que se restringió el derecho de defensa de su cliente en caso golpista

BRASILIA, 3 sep (Reuters) - Un abogado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo el miércoles que a su cliente se le restringió el derecho de defensa en el caso en el que está acusado de planear un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.

El abogado Celso Vilardi presentó sus argumentos en una sesión del Supremo Tribunal Federal de Brasil mientras el juicio llega a su fase final. Añadió que no hay pruebas de que el líder derechista actuara contra el estado democrático de derecho.

"No tuvimos acceso a las pruebas, y mucho menos tuvimos tiempo suficiente para examinarlas", dijo Vilardi quejándose de que el tribunal haya acelerado los procedimientos.

(Reporte de Ricardo Brito y Luciana Magalhaes; editado en español por Javier Leira)