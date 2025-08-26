Abogado de la gobernadora Cook dice que presentará demanda contra intento de despido por parte de Trump
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 26 ago (Reuters) - El abogado de la gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lisa Cook, dijo que lanzará una acción judicial para desafiar el intento del presidente Donald Trump de despedirla.
"El presidente Trump no tiene autoridad para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook", dijo el abogado Abbe Lowell en un comunicado enviado por correo electrónico a periodistas.
"Su intento de despedirla, basado únicamente en una referencia, carece de cualquier base fáctica o legal. Presentaremos una demanda desafiando esta acción".
Un miembro de la administración Trump presentó un escrito al Departamento de Justicia por acusaciones relacionadas con hipotecas que Cook obtuvo en Georgia y Michigan. (Reporte de Howard Schneider, editado en español por Natalia Ramos)
