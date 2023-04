Abogado de Trump interroga a mujer que lo acusa de violarla

NUEVA YORK (AP) — El abogado de Donald Trump pasó al ataque el jueves al interrogar y tratar de desacreditar a la columnista de consejos sentimentales E. Jean Carroll, quien acusa al expresidente de haberla violado.

El abogado Joe Tacopina inició su interrogatorio en la corte citando palabras de la propia Carroll para pedirle que reconozca que su relato sobre los hechos ha sido extraño.

“Ciertas partes de este relato son difíciles de concebir”, dijo Carroll.

Tacopina uso el término “supuestamente” al referirse a la violación, lo que provocó una respuesta inmediata y severa de la escritora.

“Supuestamente no”, dijo. “Fui violada”.

En la víspera, durante su testimonio, dijo cómo un encuentro casual con Trump en una tienda Bergdorf Goodman en la primavera boreal de 1996 pasó del coqueteo frívolo en la sección de ropa interior femenina, desierta en ese momento, a un violento ataque sexual en el vestidor. Carroll dijo que Trump la aplastó contra una pared, le bajó los pantalones y la penetró, hasta que ella le dio un rodillazo y huyó.

No se prevé que Trump, de 76 años, comparezca en el juicio. Ha dicho reiteradamente que el encuentro no sucedió, que no conoce a Carroll y que ella no es de su “tipo”.

Carroll, de 79 años, dijo que inició la demanda porque “Donald Trump me violó y cuando escribí sobre eso él dijo que no sucedió”.

Su demanda pide una indemnización por monto no especificado y que Trump se retracte de sus declaraciones presuntamente difamatorias. No lo ha acusado penalmente.

La audiencia del jueves comenzó con atraso, después que los abogados se reunieron con el juez para discutir aspectos legales que no fueron revelados.

El miércoles, Trump escribió en su red social Truth Social que el caso era un “FRAUDE inventado” y que el abogado de ella era un operador político.

El juez Lewis A. Kaplan replicó severamente que el texto era “totalmente inapropiado”.

“Parece que su cliente trata sin duda de hablarle a su ‘público’, pero lo más problemático para el jurado es que habla sobre cosas que no deberían mencionarse en este caso”, dijo el juez.

AP