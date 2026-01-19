Abogado del príncipe Enrique dice a corte británica que Daily Mail fue cómplice de actos ilícitos

Por Michael Holden y Sam Tobin

LONDRES, 19 ene (Reuters) -

El príncipe Enrique, Elton John y otras cinco personalidades públicas fueron víctimas de pirateo telefónico generalizado y otros actos ilícitos por parte del poderoso diario británico Daily Mail, con la complicidad de ejecutivos y periodistas de alto nivel, según declaró su abogado ante un tribunal británico el lunes.

El miembro de la realeza británica y otros demandantes acusan al editor del Mail, Associated Newspapers, de comportamiento ilícito violando su privacidad desde 1993 hasta 2011 y más allá, en uno de los casos civiles de mayor repercusión en Reino Unido desde hace años.

Enrique, de 41 años, que llegó sonriente y saludando a la corte, dijo en una declaración como testigo que era "perturbador sentir que cada uno de mis movimientos, pensamientos o sentimientos estaban siendo rastreados y vigilados sólo para que el Mail ganara dinero con ello." Associated calificó las acusaciones de "calumnias absurdas" y parte de una conspiración coordinada por un grupo adinerado movido por la animadversión personal hacia los medios de comunicación.

Durante nueve semanas, el equipo legal de Enrique, Elton John y los otros demandantes -el marido de John, David Furnish, los actores Liz Hurley y Sadie Frost, la activista contra el racismo Doreen Lawrence y el exlegislador Simon Hughes- argumentarán que los investigadores privados contratados por el Mail obtuvieron ilegalmente material sobre ellos.

Según su abogado, David Sherborne, entre otras prácticas se piratearon mensajes de voz, se pincharon teléfonos fijos y se obtuvo información privada mediante engaño.

"Hubo un uso claro, sistemático y sostenido de la recopilación ilegal de información tanto en el Daily Mail como en el Mail on Sunday", dijo Sherborne al comienzo del juicio en el Tribunal Superior de Londres.

Enrique, que desde hace tiempo culpa a la prensa de la muerte de su madre en un accidente de auto en París en 1997, cuando su vehículo huía a toda velocidad de los paparazzi, escuchaba en el tribunal, sentado detrás de sus abogados con Hurley, Frost y Hughes.

(Editado en español por Carlos Serrano)