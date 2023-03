Abogado General UE pone en duda la independencia del sistema polaco para decidir sobre la jubilación de los jueces

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha puesto en duda este jueves la independencia del sistema por el que el Consejo Nacional del Poder Judicial polaco decide sobre el eventual retraso en la jubilaci贸n de los jueces, que pueden solicitar aplazar su retirada pero la decisi贸n depende de criterios "excesivamente vagos y dif铆cilmente verificables" del 贸rgano de gobierno de los magistrados.

La Justicia europea permite a los Estados miembro atribuir a un 贸rgano tercero de la judicatura, ya sea independiente o parte del poder legislativo o ejecutivo, la competencia de decidir sobre el nombramiento o la pr贸rroga en el cargo de los jueces, por lo que el abogado europeo no contesta que el CNPJ tenga esta facultad a pesar de haberse convertido en instituci贸n "cautiva" del Gobierno tras las controvertidas reformas del sistema judicial polaco.

No obstante, el Abogado General a帽ade en su dictamen sobre este caso que los criterios en que se basa la resoluci贸n del CNPJ referida a la pr贸rroga en el cargo de un juez son "excesivamente vagos y no verificables", al tiempo que apunta "dudas" respecto a que la legislaci贸n polaca no establezca un plazo claro para que el 贸rgano de gobierno de los jueces dicte su resoluci贸n respecto a la petici贸n de un juez de retrasar su jubilaci贸n.

Por ello, la opini贸n del abogado europeo plantea que el principio de inamovilidad y de independencia judicial, consagrado en el Tratado de la Uni贸n Europea, se opone a que la intenci贸n de seguir desempe帽ando el cargo judicial tras alcanzar la edad de jubilaci贸n dependa de una autoridad cuya falta de independencia frente a los poderes legislativo o ejecutivo "est谩 acreditada y cuyas resoluciones se dictan sobre la base de criterios vagos y dif铆cilmente verificables".

La opini贸n del Abogado General no es vinculante para el TJUE aunque la gran mayor铆a de las sentencias dictadas por el Alto Tribunal europeo siguen la l铆nea marcada previamente por estos dict谩menes.

En este caso, el asunto responde a una cuesti贸n prejudicial planteada por la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos P煤blicos del Tribunal Supremo polaco por un recurso interpuesto por un juez contra la resoluci贸n del CNPJ de no admitir a tr谩mite, por haberse presentado fuera del plazo legal, la solicitud al objeto de que se prorrogue su mandato.

La Sala de Control Extraordinario ha preguntado al Tribunal de Justicia si la legislaci贸n nacional viola el principio de inamovilidad e independencia judicial, consagrado en el Tratado de la Uni贸n Europea, en la medida en que esta, por un lado, supedita el ejercicio del cargo de juez una vez alcanzada la edad de jubilaci贸n a una autorizaci贸n de otra autoridad y, por otro lado, determina la inadmisibilidad de la solicitud a tal efecto en caso de que se presente fuera del plazo legal.

Europa Press