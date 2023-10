MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Un abogado de uno de los cinco expolicías de Memphis acusados de matar a golpes a Tyre Nichols después de una parada de tráfico indicó en documentos judiciales que los investigadores encontraron una droga alucinógena y tarjetas de crédito robadas en el auto del afroestadounidense cuando lo detuvieron, pero las autoridades no han confirmado dichas aseveraciones.

Un abogado de Justin Smith dijo que el inventario del automóvil de Nichols realizado por la Oficina de Investigaciones de Tennessee mostró que tenía psilocibina —una sustancia alucinógena que se encuentra en los hongos— cuando la policía lo detuvo el 7 de enero supuestamente por conducir de forma imprudente antes de que lo golpearan. El incidente quedó captado por las cámaras de los policías.

El abogado Martin Zummach señaló que, tras revisar el inventario, los abogados de los exagentes se enteraron de que Nichols tenía en su automóvil tarjetas de crédito y débito, e identificaciones con fotografía robadas. Zummach expuso las aseveraciones en un expediente judicial que se unió a la solicitud de otro policía para que los fiscales les entregaran los registros del teléfono celular de Nichols como parte del caso contra los cinco exagentes.

Las autoridades no han publicado información sobre qué se encontró —si es que se encontró algo— en el auto de Nichols cuando lo detuvieron cerca de su casa. Nichols se escapó de los agentes después que lo sometieron con gas lacrimógeno y una pistola paralizante tras detenerlo por la infracción vehicular, según el video y las declaraciones de las autoridades. Los agentes alcanzaron a Nichols y luego le propinaron puñetazos, patadas y golpes con una porra policial, de acuerdo con las autoridades.

Nichols, de 29 años, murió en un hospital tres días después de la paliza. Los cinco agentes fueron despedidos y posteriormente acusados en un tribunal estatal de asesinato en segundo grado. Un jurado federal también los acusó de presuntas violaciones de derechos civiles relacionadas con el uso de fuerza excesiva y por no ayudar a Nichols tras quedar lesionado. Ellos se declaran inocentes de todos los cargos.

El inventario citado por Zummach no se ha hecho público y la Oficina de Investigaciones de Tennessee dijo el lunes que el expediente se considera confidencial según la ley estatal. Un informe de la autopsia mostró que Nichols murió a causa de golpes en la cabeza y que la forma de muerte fue homicidio. Pero no establece que Nichols tuviera psilocibina en su organismo cuando fue golpeado. Los patrulleros dijeron que Nichols fue detenido por conducir imprudentemente, pero las autoridades policiales han dicho que no hay pruebas que respalden esa afirmación.