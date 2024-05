Abogado y familia de aviador abatido por policías de Florida exigen transparencia en investigación

Fort walton beach, florida, ee.uu. (ap) — la madre de un aviador negro de la fuerza aérea de estados unidos, abatido a tiros la semana pasada por policías que irrumpieron en su apartamento en el área de florida panhandle, comenzó a llorar mientras escuchaba el relato del abogado de la familia sobre la muerte de su hijo.

“Mi bebé fue tiroteado”, dijo Chantimekki Fortson en una conferencia de prensa realizada el jueves en Fort Walton Beach, donde vivía su hijo, el aviador militar de alto rango Roger Fortson.

Ben Crump, el abogado de la familia, dijo que policías del condado de Okaloosa que respondieron a una llamada de alteración del orden público en el complejo de apartamentos irrumpieron en la unidad equivocada e hirieron de muerte a Fortson cuando vieron que tenía un arma.

“Por cualquier razón, pensaron que era uno de los malos, pero era un buen tipo. Era un tipo grandioso. Era un tipo excepcional”, dijo Crump. “Nos quitaron a un patriota”.

Crump, un renombrado abogado de derechos civiles, calificó al incidente como “un asesinato injustificable” y dijo que la oficina del alguacil debía hacerse cargo en lugar de crear una contranarrativa en la que los policías actuaron en defensa propia.

La oficina del alguacil ha declinado identificar a los policías respondientes o su origen étnico. Las autoridades han dicho que el Departamento de Policía de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) y la Procuraduría estatal local investigarán el hecho.

Crump dijo que Fortson siempre había deseado unirse a la Fuerza Aérea estadounidense y que se enlistó tras graduarse de la secundaria. Fortson trabajaba en el Ala de Operaciones Especiales en Hurlburt Field.

“Vivía su sueño. Al hacerlo, iba a mejorar las cosas para su madre y sus hermanos, de manera que pudieran tener una mejor oportunidad de alcanzar el sueño americano”, dijo Crump.

Fortson se encontraba solo en casa en una llamada de Facetime con una amiga cuando llegaron los policías, dijo Crump.

De acuerdo con Crump, la mujer, a quien el abogado no identificó, dijo que Fortson escuchó que llamaban a la puerta. Preguntó quién era, pero no respondieron. Pocos minutos después, Fortson escuchó golpes más fuertes pero no vio a nadie cuando se asomó por la mirilla, señaló Crump, citando el relato de la mujer.

Ésta dijo que Fortson estaba preocupado y fue por su pistola, para la cual tenía autorización, de acuerdo con Crump.

Cuando Fortson regresaba a su sala, los policías irrumpieron por la puerta, vieron que Fortson estaba armado y le dispararon seis veces, dijo Crump.

Fortson murió en el hospital, dijeron las autoridades. El policía que participó en el tiroteo fue dado de baja administrativa mientras se realiza la investigación.

Crump, que reside en Tallahassee, Florida, ha participado en muchos casos de alto perfil de tiroteos realizados por organismos del orden público y en los que han estado involucradas personas de raza negra, entre ellos el de Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, Tyre Nichols, George Floyd y Breonna Taylor, que también fue asesinada en su casa en una incursión policiaca sin llamar a la puerta contra su exnovio en 2020.

La oficina del alguacil del condado de Okaloosa no respondió a un correo electrónico ni a un correo de voz enviados por The Associated Press para solicitar sus comentarios sobre las declaraciones de Crump. El alguacil Eric Aden público un comunicado en Facebook la tarde del miércoles donde expresa su pesar por el incidente.

“En este momento, pedimos humildemente paciencia a nuestra comunidad mientras trabajamos para comprender los hechos que desembocaron en este trágico hecho”, dijo Aden.

La oficina del alguacil dijo la semana pasada en un comunicado que un oficial que respondió a una llamada por perturbación del orden público en el complejo de apartamentos reaccionó en defensa propia tras encontrar a un hombre armado. La policía no ofreció detalles sobre el tipo de perturbación al que respondieron los policías, o quién los llamó.

La vocera del FDLE Gretl Plessinger dijo el miércoles a The Associated Press que el organismo probablemente no ofrecerá ningún comentario hasta que se complete la investigación.

Fortson fue asignado al 4º Escuadrón de Fuerzas Especiales como aviador de misiones especiales, y una de sus funciones como miembro de la tripulación AC-1320J Ghostrider del escuadrón era cargar las cañoneras en las misiones.

La muerte de Fortson tiene sorprendentes similitudes con la de otras personas negras abatidas en años recientes por la policía en sus casas, en circunstancias en las que los policías acuden al domicilio equivocado o responden a llamadas de servicio con un uso excesivo de fuerza letal.

En 2018, una expolicía de Dallas de raza blanca abatió a Bothan Jean, que estaba desarmado, tras confundir su apartamento con el de ella. Amber Guyger, la expolicía, fue condenada a 10 años de prisión por asesinato.

En 2019, un ex policía de Fort Worth, Texas, hirió de muerte a Atatiana Jefferson a través de una ventana trasera de su casa tras responder a una llamada no urgente en la que se informaba que la puerta de entrada de Jefferson estaba abierta. Aaron Dean, el expolicía, fue condenado a casi 12 años de prisión por homicidio no premeditado.

Crump representó a las familias en ambos casos como parte de su esfuerzo para obligar a la rendición de cuentas por los asesinatos de personas negras a manos de la policía.

En noviembre de 2023, un policía del condado de Okaloosa confundió el sonido de una bellota que golpeó su auto patrulla con un tiro, y disparó varias veces contra una SUV que transportaba en el asiento trasero a un hombre de raza negra esposado. Los policías dijeron que el hombre, que estaba siendo interrogado sobre el robo del auto de su novia, no resultó herido. Fue arrestado y liberado más tarde sin ser acusado. El policía que inició el tiroteo renunció.

___

Schneider reportó desde Orlando, Florida.

AP