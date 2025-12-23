Abogados de Bolsonaro buscan aprobación judicial para someterse a cirugía esta semana

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO, 23 dic (Reuters) - Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidieron a la Corte Suprema del país que le permita ser hospitalizado el miércoles para someterse a un procedimiento quirúrgico, mostró el martes un documento visto por Reuters.

El juez Alexandre de Moraes autorizó la semana pasada a Bolsonaro a salir de prisión -donde cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado- para someterse a una cirugía para tratar una hernia, pero no se había fijado una fecha.

De ser aprobado, según el documento, Bolsonaro sería ingresado en el hospital DF Star de Brasilia para someterse a exámenes el miércoles y sería operado al día siguiente.

El expresidente, que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, tiene un historial de hospitalizaciones y cirugías relacionadas con el ataque.

Más temprano el martes, el líder derechista canceló una entrevista planeada con el medio de noticias Metropoles, citando razones de salud, informó el medio. Moraes le había autorizado a conceder la entrevista desde la cárcel.

Los mercados financieros han estado muy atentos, ya que se esperaba que Bolsonaro apoyara formalmente a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, para una candidatura presidencial en 2026.

"Está a punto de ser hospitalizado para una cirugía. Algunos días se despierta sintiéndose bien, otros días peor. Hoy puede haber sido un día en que se despertó sintiéndose más mal", dijo el senador en un video publicado en las redes sociales. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier; reporte adicional de Gabriel Araujo, Luciana Magalhaes y Fabricio de Castro; Edición de Rosalba O'Brien. Editado en español por Natalia Ramos)