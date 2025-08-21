Abogados de Bolsonaro expresan sorpresa por acusación de obstrucción a la justicia en Brasil

BRASILIA, Brasil (AP) — Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro expresaron sorpresa el jueves por la decisión de la policía federal de Brasil de acusarlo formalmente de obstrucción a la justicia a menos de dos semanas de la fase de veredicto y sentencia de su juicio por un presunto complot golpista.

Bolsonaro enfrentaría otro juicio si el fiscal general decide presentar cargos basándose en las nuevas acusaciones.

La investigación de la policía federal revelada el miércoles mostró que Bolsonaro consideró buscar asilo político en Argentina el año pasado y que continuó comunicándose con aliados en las últimas semanas a pesar de las medidas cautelares que ahora lo obligan a estar bajo arresto domiciliario.

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, informó a los abogados de Bolsonaro el miércoles por la noche que tenían 48 horas para explicar por qué el expresidente no estaba cumpliendo con las medidas establecidas para su orden de arresto domiciliario.

Los abogados de Bolsonaro negaron cualquier irregularidad.

“Nunca hubo incumplimiento de ninguna medida cautelar impuesta previamente”, dijeron los abogados en un comunicado, en el que agregaron que aclararán las acciones recientes de Bolsonaro a De Moraes de manera oportuna.

También el jueves, uno de los abogados de Bolsonaro dijo en una entrevista televisiva que el expresidente nunca consideró seriamente buscar asilo político en Argentina. Paulo Cunha Bueno dijo a TV GloboNews que Bolsonaro recibió “todo tipo de sugerencias” a medida que avanzaban las investigaciones en su contra.

“Alguien le envió esa solicitud de asilo en febrero de 2024. Podría haber ido, pero no lo hizo. No lo quiso y no estaba ni en arresto domiciliario ni con monitoreo de tobillo. Tenía todas las condiciones para huir y no lo hizo”, dijo Cunha.

Bolsonaro afirmó en un documento de 33 páginas a Milei que estaba siendo perseguido políticamente en Brasil, según documentos obtenidos por la policía federal. Ambos son firmes partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente ha repetido algunas de las afirmaciones del expresidente en su decisión de imponer aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas.

“Yo, Jair Messias Bolsonaro, solicito asilo político a Su Excelencia en la República de Argentina, bajo un régimen urgente, ya que me encuentro en una situación de persecución política en Brasil y temo por mi vida”, escribió el expresidente brasileño.

Bolsonaro tuvo su pasaporte confiscado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil el 8 de febrero de 2024. Ha buscado repetidamente recuperarlo, incluso antes de la toma de posesión de Trump a principios de este año. De Moraes rechazó todas las solicitudes ya que el expresidente es considerado un riesgo de fuga.

Manuel Adorni, portavoz de Milei, dijo que el gobierno argentino no ha recibido nada aún.

Bolsonaro no comentó sobre la investigación.

Un veredicto y sentencia en el juicio por el golpe provendrán de un panel de cinco jueces del Supremo Tribunal Federal. Están programados para anunciar sus fallos entre el 2 y el 12 de septiembre. Los nuevos hallazgos no formarán parte de esa decisión.

Los fiscales dicen que Bolsonaro y varios de sus aliados encabezaron una organización criminal que planeó anular la elección, incluidos planes para matar a Lula y De Moraes.

