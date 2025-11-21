Abogados de Bolsonaro piden arresto domiciliario en sentencia caso intento golpe de Estado

SAO PAULO, 21 de noviembre (Reuters) -

Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro pidieron al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes que le permita cumplir su condena por intento de golpe de Estado bajo arresto domiciliario, según un documento visto por Reuters el viernes.

En la solicitud, los abogados citaron los problemas de salud de Bolsonaro. El expresidente ha tenido problemas intestinales recurrentes desde que fue apuñalado mientras hacía campaña en 2018, incluyendo varias

cirugías, la última de ellas un procedimiento de 12 horas en abril.

"Es seguro que mantener al peticionario en un ambiente carcelario supondría un riesgo concreto e inmediato para su integridad física e incluso para su vida", dice el documento, que pide arresto domiciliario por "razones humanitarias". Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El exlíder derechista ya ha estado bajo

arresto domiciliario

por violar medidas cautelares en un caso separado, en el que supuestamente cortejó la interferencia de Estados Unidos para frenar procesos penales en su contra. (Reporte de Luciana Magalhaes y Fernando Cardoso; Editado en español por Alejandra Ceballos)