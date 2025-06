Abogados de Kilmar Ábrego García piden a juez que lo mantenga en prisión por temor a ser deportado

NASHVILLE, Tennessee, EE. UU. (AP) — Los abogados de Kilmar Ábrego García solicitaron el viernes a un juez federal de Tennessee que retrase su liberación debido a las “declaraciones contradictorias” del gobierno del presidente Donald Trump sobre si será deportado o no cuando sea liberado.

Un juez federal de Nashville se ha preparado para liberar a Ábrego García mientras espera el juicio por cargos de tráfico de personas. Sin embargo, ha pospuesto la decisión por preocupaciones de que los agentes de inmigración de Estados Unidos pudieran detenerlo de inmediato e intentar deportarlo nuevamente.

Los abogados de Ábrego García le han pedido al juez que lo mantenga detenido tras las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Trump “porque no podemos confiar en ninguna descripción hecha sobre este tema por” el Departamento de Justicia.

“La ironía de esta solicitud no pasa desapercibida para nadie”, escribieron los abogados.

Ábrego García, un trabajador de la construcción que vivió en Maryland, se convirtió en un punto de conflicto en las estrictas políticas de inmigración de Trump en marzo, cuando fue deportado por error a su natal El Salvador. Ante la creciente presión y una orden de la Corte Suprema, la administración republicana de Trump lo devolvió este mes para enfrentar cargos de tráfico de personas, que sus abogados han calificado de “absurdos”.

El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo el jueves a The Associated Press que el departamento tiene la intención de juzgar a Ábrego García por los cargos de tráfico antes de proceder a deportarlo, afirmando que “ha sido acusado de crímenes horribles, como el tráfico de menores, y no quedará libre en nuestro país nuevamente”.

Horas antes, el abogado del Departamento de Justicia, Jonathan Guynn, dijo a un juez federal de Maryland que el gobierno de Estados Unidos planea deportar a Ábrego García a un “tercer país” que no es El Salvador. El funcionario dijo que no había un plazo para los planes de deportación.

Los abogados de Ábrego García escribieron el viernes en su presentación que las declaraciones de Guynn constituyeron “la primera vez que el gobierno declara, a cualquier persona, que no tenía la intención de deportar al señor Ábrego de regreso a El Salvador después de un juicio por estos cargos, sino deportarlo a un tercer país de inmediato”.

En su presentación, los abogados de Ábrego García también mencionan una publicación que la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, hizo el jueves en X: ”Ábrego García fue devuelto a Estados Unidos para ser juzgado por los atroces cargos en su contra”, afirmó.

“Enfrentará todo el peso del sistema de justicia estadounidense, incluyendo cumplir tiempo en una prisión de Estados Unidos por los crímenes que ha cometido”. Los abogados de Ábrego García escribieron el viernes que el gobierno de Trump trajo de vuelta a Ábrego García “solo para condenarlo en el tribunal de la opinión pública”. “En un mundo justo no buscaría prolongar su detención”, escribieron sus abogados. “Y, sin embargo, el gobierno —un gobierno que, en todos los niveles, ha dicho al pueblo estadounidense que trajo al señor Ábrego de vuelta a Estados Unidos para enfrentar la ‘justicia estadounidense’— aparentemente tiene realmente poco interés en llevar este caso a juicio”. Los abogados de Ábrego García han pedido al juez que retrase su liberación hasta una audiencia judicial el 16 de julio, donde se analizará una solicitud de los fiscales para revocar la orden de liberación del acusado mientras espera el juicio. Ábrego García se declaró inocente el 13 de junio de los cargos de tráfico, que sus abogados han caracterizado como un intento de justificar su expulsión errónea a una famosa prisión de El Salvador. Cuando el gobierno de Trump lo deportó en marzo, violó una orden expedida en 2019 por un juez federal de inmigración que prohibía su expulsión a su país natal. Dicho juez determinó que Ábrego García enfrentaba una amenaza creíble de las pandillas que lo habían aterrorizado a él y a su familia. Los cargos de tráfico de personas contra Ábrego García se derivan de una parada de tráfico en 2022 por exceso de velocidad en Tennessee, durante la cual el acusado conducía un vehículo con nueve pasajeros sin equipaje. La jueza magistrada federal de Nashville, Barbara Holmes, escribió el domingo en un fallo que los fiscales federales no lograron demostrar que Ábrego García presentara un riesgo de fuga o fuera un peligro para la comunidad. El miércoles, durante una audiencia judicial, Holmes estableció condiciones específicas para la liberación de Ábrego García, entre las que estaba que viviera con su hermano, un ciudadano estadounidense, en Maryland. Pero se abstuvo de liberarlo por preocupaciones de que los fiscales no pudieran evitar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo deporte. ___ Finley informó desde Norfolk, Virginia. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.