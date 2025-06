Abogados de Kilmar Ábrego García piden su traslado a Maryland para evitar deportación

Los abogados de Kilmar Ábrego García solicitaron a un juez federal de Maryland que ordene su regreso a ese estado cuando sea liberado de la cárcel en Tennessee, un arreglo que evitaría los probables intentos de las autoridades de inmigración de deportarlo rápidamente.

El trabajador de la construcción de Maryland se convirtió en un punto de controversia sobre las políticas de inmigración del presidente Donald Trump tras ser deportado por error en marzo a su natal El Salvador. Ha estado preso en Tennessee desde que fue devuelto a Estados Unidos el 7 de junio para enfrentar cargos federales de tráfico de personas.

La jueza magistrada federal de Nashville, Barbara Holmes, dictaminó que Ábrego García tiene derecho a ser liberado mientras espera el juicio. Sin embargo, decidió el miércoles mantenerlo bajo custodia por al menos unos días más debido a preocupaciones de que los agentes de inmigración de Estados Unidos intentaran deportarlo nuevamente de manera rápida.

Los abogados de Ábrego García en Maryland, donde su esposa presentó una demanda contra el gobierno de Trump por su deportación en marzo, han ofrecido una posible solución. Pidieron al juez federal que supervisa la demanda que ordene al gobierno que lo traslade a Maryland mientras espera el juicio en Tennessee.

“Si este Tribunal no actúa rápidamente, es probable que el Gobierno se lleve a Ábrego García a algún lugar lejos de Maryland”, escribieron los abogados del salvadoreño en su solicitud a la jueza federal de distrito de Greenbelt, Paula Xinis.

Ábrego García vivió en Maryland, justo en las afueras de Washington, con su esposa e hijos estadounidenses durante más de una década. Su deportación violó una orden emitida en 2019 por un juez federal de inmigración que prohibía su expulsión a su país natal. El juez determinó que Ábrego García enfrentaba una amenaza creíble de las pandillas que lo habían aterrorizado a él y a su familia.

El gobierno de Trump describió su violación de la orden del juez de inmigración de 2019 como un error administrativo.

Trump y otros funcionarios insistieron en las afirmaciones de que Ábrego García pertenecía a la pandilla MS-13, una acusación que el acusado niega. Ábrego García se declaró inocente el 13 de junio de los cargos de tráfico que sus abogados han caracterizado como un intento de justificar su expulsión errónea a una famosa prisión de El Salvador. Esos cargos se derivan de una parada de tráfico por exceso de velocidad ocurrida en 2022 en Tennessee, durante la cual Ábrego García conducía un vehículo con nueve pasajeros sin equipaje. Holmes, la jueza magistrada de Tennessee, escribió el domingo en un fallo que los fiscales federales no lograron demostrar que Ábrego García presentara un riesgo de fuga o constituyera un peligro para la comunidad. El miércoles, en una audiencia judicial, Holmes estableció condiciones específicas para su liberación que incluían que Ábrego García viviera en Maryland con su hermano, un ciudadano estadounidense. Pero se abstuvo de liberarlo debido a preocupaciones de que los fiscales no pudieran evitar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo deporte. Holmes expresó sus dudas sobre su propio poder para exigir algo más que los mejores esfuerzos por parte de los fiscales para asegurar la cooperación del ICE. “No tengo reservas sobre mi capacidad para dirigir la oficina del fiscal federal local”, dijo la jueza. “No creo tener ninguna autoridad sobre el ICE”. El fiscal federal interino, Rob McGuire, le dijo a la jueza que haría “lo mejor que pueda” para lograr la cooperación del ICE, pero también señaló: “Esa es una agencia separada con liderazgo y órdenes separadas. Coordinaré, pero no puedo decirles qué hacer”. ____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.