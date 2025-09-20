Abogados de Luigi Mangione piden al juez que impida pena de muerte por asesinato de CEO de aseguradora

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 20 sep (Reuters) - Los abogados de Luigi Mangione pidieron el sábado a un juez federal de Nueva York que a los fiscales se les impidiera solicitar la pena de muerte para su cliente, acusado de asesinar al presidente ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

En un escrito presentado ante el tribunal, los abogados de Mangione argumentaron que a los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos debía impedírseles solicitar la pena de muerte debido a las acciones que habían violado sus derechos procesales.

Entre ellas, "la organización de un 'paseo del delincuente' deshumanizador e inconstitucional, en el que fue televisado, grabado en vídeo y fotografiado bajando de un helicóptero con grilletes de camino a su comparecencia inicial".

"Debido a la naturaleza flagrante, intencionada y perjudicial de este torrente de prejuicios por parte de múltiples funcionarios públicos, principalmente el Fiscal General de Estados Unidos, desde el inicio de este caso hasta la votación del gran jurado el 17 de abril de 2025, la acusación de pena de muerte contra el Sr. Mangione debe ser desestimada", afirma la moción. Mangione se ha declarado inocente de la muerte a tiros el pasado 4 de diciembre de Thompson, que dirigía la unidad de seguros de UnitedHealth Group. Thompson fue abatido a tiros a la salida de un hotel del centro de Manhattan donde los ejecutivos de la empresa asistían a una conferencia sobre inversiones. Los funcionarios públicos condenaron el asesinato, pero muchos estadounidenses expresaron su simpatía por Mangione, de 27 años, diciendo que compartían su frustración por los elevados costos de la asistencia sanitaria en Estados Unidos y el poder de las aseguradoras médicas para negarse a pagar algunos tratamientos. La preocupación por la escalada de violencia política en Estados Unidos ha aumentado desde el asesinato de Thompson, especialmente tras el asesinato la semana pasada del activista conservador Charlie Kirk. Los fiscales de la fiscalía de Manhattan tienen hasta el 31 de octubre para defender el mantenimiento de la pena de muerte como opción si Mangione es declarado culpable. Se enfrenta a cargos de acoso interestatal y asesinato.

El caso está supervisado por la juez de distrito Margaret Garnett.

Al solicitar la pena de muerte para Mangione, la fiscal general Pam Bondi calificó el 1 de abril la muerte de Thompson de "asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos".

Los abogados de Mangione han calificado ese anuncio de "político sin paliativos", y han dicho que los fiscales incumplieron los protocolos normales al no realizar primero una larga investigación ni dar a los abogados de la defensa la oportunidad de oponerse.

