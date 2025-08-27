Abogados de Musk intentan impedir que OpenAI obtenga documentos de licitación de Meta, según un archivo

27 ago (Reuters) - Los abogados de Elon Musk han pedido a un juez estadounidense que impida a OpenAI, propietaria de ChatGPT, obtener documentos de Meta Platforms relacionados con una anterior oferta de US$97.400 millones por los activos de OpenAI, según mostró un documento judicial.

OpenAI dijo la semana pasada que Musk había tratado de reclutar a su rival Mark Zuckerberg en su oferta por la empresa de inteligencia artificial (IA) a principios de este año, pero que el jefe de Meta no se unió.

OpenAI solicitó entonces al juez que ordenara a Meta presentar documentos y comunicaciones relacionados con cualquier oferta por la empresa. Meta pidió al juez que denegara la petición, alegando que debería solicitar los documentos pertinentes directamente a Musk y a su empresa de IA xAI.

En un escrito presentado a última hora del martes, los abogados de Musk dijeron que OpenAI ya había recibido de él y de su empresa de IA documentos relacionados con la oferta. Añadieron que el "descubrimiento expansivo" de OpenAI era irrelevante para la fase actual del juicio. Sin embargo, los abogados de OpenAI y el CEO Sam Altman pidieron al juez que rechazara las afirmaciones de Musk y dijeron que no estaban buscando un descubrimiento "expansivo" y "extenso" y que las solicitudes relevantes de documentos fueron selectivas y "abarcan semanas, no años".

"Los demandantes han tratado de explicar la ausencia de documentos relacionados con la oferta alegando que sus comunicaciones fueron principalmente orales. Si eso es cierto, entonces la necesidad de deposiciones de Musk, un representante de xAI y otros co-licitadores, es aún más aguda", escribieron. (Información de Shubham Kalia en Bengaluru; edición de Helen Popper; editado en español por Irene Martínez)