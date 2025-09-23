Abogados de Sean "Diddy" Combs piden 14 meses de cárcel por delitos relacionados con la prostitución

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 23 sep (Reuters) - Los abogados de Sean "Diddy" Combs instaron a última hora del lunes a un juez estadounidense a que impusiera al magnate del hip-hop una pena de 14 meses de prisión tras ser declarado culpable de delitos relacionados con la prostitución, pero absuelto de cargos más graves de tráfico sexual y asociación ilícita.

Combs, de 55 años, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión después de que un jurado de Manhattan lo declarara culpable en julio de dos cargos de transporte para el ejercicio de la prostitución. Se declaró inocente y se espera que recurra su condena.

En un documento judicial, el equipo legal de Combs instó al juez a imponer la pena menor, seguida de libertad supervisada con tratamiento obligatorio contra las drogas, terapia y asesoramiento en grupo, argumentando que sería "suficiente, pero no mayor de lo necesario" según la ley federal de imposición de penas.

Los fiscales tienen hasta el 29 de septiembre para recomendar una sentencia y han dicho que se justifica una pena de prisión "sustancial", pero reconocieron que las directrices federales de sentencia parecen recomendar no más de 5 1/4 años.

Se espera que el juez de distrito Arun Subramanian dicte sentencia contra Combs el. Subramanian también ha programado una vista para el jueves en la que estudiará la petición de Combs de anular la condena.

Combs fundó Bad Boy Records y se le atribuye la popularización del hip-hop en la cultura estadounidense.

Durante los dos meses que duró el juicio, los fiscales afirmaron que Combs obligó a dos exnovias a participar en maratones sexuales de un día de duración, llenas de drogas, conocidas como "Freak Offs", con prostitutas.

Ambas mujeres, la cantante de R&B Casandra Ventura, conocida como Cassie, y una mujer conocida por el seudónimo de Jane, declararon que Combs las agredió físicamente y las amenazó con cortarles la ayuda económica si se resistían a sus encuentros sexuales.

Los abogados de Combs no negaron que hubiera abusos, pero argumentaron que no había relación directa entre lo que calificaron de violencia doméstica y la participación de las mujeres en los "Freak Offs". Argumentaron que Ventura y Jane consintieron los encuentros porque amaban a Combs y querían hacerle feliz.

Los abogados de Combs han dicho que el voyeurismo, o pagar para ver a otros mantener relaciones sexuales, no constituye ejercicio de la prostitución.

Los fiscales replicaron que no era necesaria la participación directa de Combs en la actividad sexual.

Dijeron que la condena estaba respaldada por pruebas de que Combs se masturbaba durante las actuaciones e indicaba a las víctimas lo que debían hacer.

Combs fue detenido en septiembre de 2024 y ha permanecido bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde entonces. (Información de Luc Cohen en Nueva York; información adicional de Mrinmay Dey y Rishabh Jaiswal; edición de Howard Goller y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)